Wednesday, 16 February 2022, 20:52 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康收购多专科医疗服务中心 首次进军澳门牙科市场 加强慢病管理医疗

进一步巩固大湾区消费性医疗市场领导地位

香港, 2022年2月16日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，收购Excellent Power Investments Limited（「目标公司」）全部已发行股本，总代价为6,800万港元，将以现金支付。



目标公司从2000年开始于香港及澳门提供全面医疗服务，具有悠久历史，旗下拥有恒健牙科服务有限公司、恒健牙科医务所有限公司、恒健（澳门）牙科集团有限公司、确进医疗有限公司、AmMed Cancer Center (Central) Limited及Humphrey & Partners Medical Services Management Limited。目标公司在其12家诊所内提供的医疗服务涵盖牙科服务、慢病管理服务、多项专科服务、医学影像诊断服务，亦为由超过250间涵盖普通科、专科及物理治疗的联营诊所医疗网络提供管理服务。截至2021年3月31日止年度之未经审核综合财务资料，该目标公司的收入及除税后溢利分别约1.3亿港元及约1,012万港元。



凭借目标公司于香港及澳门的广泛业务布局及其在牙科方面的专长，集团将首次于澳门拓展专业牙科业务。与此同时，集团亦借此收购事项增强慢病管理方面的专业医疗水平。这一业务进展与集团致力于巩固大湾区内消费型医疗领域的领先地位的策略相辅相成。于收购完成后，集团将新增12间医疗中心，并可进一步扩大全职注册医生和联网医生团队。



医思健康执行董事兼首席策略总监及首席投资总监王家琦女士表示︰「本集团很高兴能实现在澳门的医疗业务的拓展。是次收购将进一步提升医思健康牙科以及慢病领域在大湾区医疗板块的市场份额和领导地位。 展望未来，集团期望持续强化多专科的业务联动，以创造更大价值，并进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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