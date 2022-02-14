医思健康新开设医疗中心 巩固行业领先地位 进一步扩大市场份额

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香港, 2022年2月14日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，为满足对医疗及健康服务的殷切需求，集团将在香港岛太古太古城中心新租用两楼层以开设新的健康医疗中心及高端影像中心，总楼面面积约12,300平方呎。
新租用楼层位于太古城中心14楼，用于开设医思健康医疗中心，提供包括但不限于普通科、专科、牙科及痛症管理等服务，总楼面面积约8,900平方呎，中心已于2022 年 2月 11 日全面投入运作。
另一新租用楼层位于太古城中心6楼，将用于开设高端影像中心以提供一站式医学诊断服务，总楼面面积约3,400平方呎，预计将于2022年3月启用。连同此新设的高端影像中心，于2022年3月，本集团预计将在新界、九龙和香港岛拥有共四个高端影像中心。
董事会相信，上述扩张将成为本集团业务的增长动力，进一步巩固本集团作为一站式综合医疗保健服务提供者的行业地位，有效扩大医疗保健市场份额。
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药
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