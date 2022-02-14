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来源 Quantum Solutions Co., Ltd Quantum FOMM 获得FOMM One在日本、泰国和全球市场开拓之权利

日本东京, 2022年2月14日 - (亚太商讯) - Quantum FOMM Limited （以下简称「QF」），为本公司与FOMM Corporation （以下简称「FOMM」）共同设立的合资公司、也是本公司的子公司，于2022年1月31日宣布与 FOMM 签订了框架协议（以下简称 「本协议」）， 制造和分销FOMM One， FOMM 的首个电动汽车车款，也是当今日本少数能获准上路的轻型（kei）电动汽车之一。通过该协议，巩固了本公司进入电动汽车领域，并成为优质、实惠的微型电动汽车领域的领先者奠定了基础。



通过本协议，FOMM 授予 QF 在中国（包括香港、澳门和台湾）、马来西亚、新加坡、印度尼西亚和拉丁美洲等国家和地区生产和销售 FOMM One 的独家许可权以及所有必要的知识产权。在 FOMM One 现有的日本和泰国市场，QF 将与现有经销商合作分销车辆。



FOMM 总部位于神奈川县，由一群铃木汽车前工程师团队于 2013 年创立。多年来，FOMM 开发了第一款轻型电动四座车 FOMM One，以满足日本市场的特定需求。



在日本，kei 的意思是「轻巧」，这些车辆以价格实惠和发动机节省空间而闻名。这类汽车每年约占日本国内新车销量的三分之一，因为其广受欢迎，尤其是在公共交通较稀少且道路狭窄的农村乡郊地区。虽然 FOMM One 面向轻型汽车市场的普通消费者，但可以预见，地方政府、物流公司、共享汽车等商业企业也会有需求。由于日本政府承诺到 2050 年实现脱碳，并计划在 2030 年中期禁止销售新的纯汽油汽车，因此 FOMM One的正确定位非常有利于其在日本汽车市场的份额稳步增长。



除日本外，本公司与 QF计划扩大其业务至东盟和拉丁美洲的城市，这些城市的国家和地方政府正在以前所未有的方式和力度拥抱价格实惠和可持续的移动解决方案。 FOMM 创始人兼QF首席技术官。于《关于变更第8次股票认购权所筹资金用途的通知》中所披露，本次交易的代价为 2 亿日元。 本公司计划通过第 8 次股票认购权筹集 1.75 亿日元，剩下的2500万日元以本公司手头现金支付。



关于 Quantum Solutions Limited (2338.T)



Quantum Solutions 是一家从事电动汽车领域业务的东京证券交易所上市公司。



关于Quantum FOMM Limited



Quantum FOMM 在香港注册成立，是本公司的子公司，也是与 FOMM的合资企业。该合资企业从事本公司的电动汽车业务。



关于FOMM Corporation



FOMM 总部位于日本神奈川县，成立于 2013 年，是一家以研发和设计为导向的电动汽车公司，专注于利用创新设计和技术，规划和开发轻型电动汽车。





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