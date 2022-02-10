Friday, 11 February 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Fortius Capital Foundation 乌泰·西那瓦博士/将军表示有意签署亿万富翁协议

阿联酋迪拜, 2022年2月11日 - (亚太商讯) - 乌泰·西那瓦博士/将军已接受任命，担任Capital Trust Group Limited (CTG)的荣誉顾问，这一举动必定会让全世界的金融业观察家感到兴奋。这一协议签署后，乌泰博士/将军，泰国前国防部前副常务秘书及泰国前内政部长顾问，将允许CTG在比特币基金及蓝筹股交易挑战活动（Bitcoin Fund and Bluechip Stock Trading Challenges）“业绩证明”中使用其签名。此类挑战活动面向全球18亿千禧一代，尤其关注4亿中国学生，也意味着CTG向前迈出了一大步。



就乌泰博士/将军本人而言，他会将业绩证书的发放量严格限制在1亿份以内，每份证书收取5美元的酬劳，每年报酬总额最高为5亿美元，为期4年。



由乌泰博士/将军签署并批准的业绩证书将授予所有参与由Fortius Capital Foundation组织并由加密货币推广者推广的交易挑战活动且挑战活动的交易账户有所赢利的报名交易者。



交易挑战活动共有30,000次，每次均由持牌的加密货币推广者推出。（签约参与Dubai Crypto Unicorn Accelerator Project项目的企业家将利用获取的报名费和交易复制费推出自己的推出自己的比特币基金及蓝筹股交易挑战活动（Bitcoin Funds and Bluechip Stock Trading Challenges））。除每次交易挑战中业绩位列前三者外，每次在线发行还将收取39美元。这是对最优秀交易者当之无愧的表彰，也是对所有交易者的鼓励。



除了为比特币基金及蓝筹股交易挑战活动（Bitcoin Fund and Bluechip Stock Trading Challenges）业绩证书提供支持外，乌泰博士/将军的数字签名还将出现在“培训证书”上，该证书是一项零学费在线课程的一部分，人人均可获得。该课程名为“如何像亿万富翁一样打造投资组合”，会一步步向学生教授世界知名金融家所青睐的一些策略。这些金融家包括Chris Horn、Jim Simons、Ken Griffin、Steven Cohen，和Chase Coleman，他们所管理资产的总额超过了5,000亿美元。



联合国和平大使、CTG顾问Byung Jun Chun表示，这一活动将改变许多人的生活。用他自己的话说：“中国目前有4亿学生，他们当中大多数人没有在美国主要证券交易所进行蓝筹股交易的现场经验，所以我们很高兴能与推广人合作，通过临时账户发起在线比特币ETF x 蓝筹股交易挑战活动（Bitcoin ETF x Blue-Chip Stocks Trading Challenge）。同时，我们将提供如何像乔治·索罗斯、淡马锡控股公司、友邦保险集团或耶鲁大学那样打造投资组合的培训。这可能有助于永远改变学生的思维方式。”



对乌泰博士/将军而言，他非常适合这类活动，因为他一直支持向年轻人提供金融基础能力培训。他曾谈及向更多年轻人传授金融知识从而减少全球贫困的问题。乌泰将军认为，从长远来看，这样的项目可以提高泰国经济，同时改善产品分配并吸引新的投资，因而提高国内的生活水平。



Fortius Capital Foundation董事长、常驻迪拜的项目许可证持有人José Rivera Olalquiaga先生在谈到这种工作关系时说：“乌泰·西那瓦将军为全面推广我们的Dubai Crypto Unicorn Accelerator Project贡献了他的声誉，我们感到非常荣幸。这个项目不仅有可能帮助乌泰将军成为西那瓦家族第二个亿万富翁，还有助于泰国建立一个泰国本土中小企业产品（占泰国GDP的40%）的可持续分销渠道。”



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https://fortiuscapital.medium.com/general-dr-uthai-shinawatra-signals-intent-to-sign-2-billion-deal-90658e224b61



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资料来源: Fortius Capital Foundation



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