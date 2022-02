Thursday, 10 February 2022, 19:03 HKT/SGT Share: 国美零售2022年1月核心运营数据增长强劲 真快乐1月月活达7000万 加速成为集成集约、互联互通、共享共建的全零售生态共享平台

香港, 2022年2月10日 - (亚太商讯) - 自去年国家提出“双循环”新发展格局以来,中国零售行业发生了明显的改革及变化。国美零售(493.HK)贯彻坚守“国美、家美、生活美”的初心使命,以服务新时代中国家庭美好生活需求为宗旨,持续深耕“家·生活”赛道。在“家·生活”战略第二阶段的全面深化布局下,国美零售正快速发展为集成集约、互联互通、共享共建的全零售生态共享平台,与国策及未来零售发展方向有著高度的契合度。通过全零售生态共享平台的建设,国美零售已成功抢占家庭美好生活品质升级的趋势红利,为公司的全面提质升级、高质量发展奠定了坚实基础。国美零售于2022年2月10日召开了2022年1月“家·生活”战略业务进展全球投资人电话会议,向投资者分享了公司2022年1月的核心运营数据。



目前国美零售的六大平台具备集成集约、互联互通、共享共建的三个特色和价值,带动公司于2022年1月实现强劲的核心运营数据。



1)国美电器1月当月销售规模同比提升40%以上。



2)线上平台:真快乐平台1月月活达7000万,平均日活约350万。今年国美零售将重点发力,利用专业买手和强大的供应链能力,给广大用户带来商品性价比的优势和特色,并按计划快速迭代,从赛事和短视频等方面输出更多优质内容,形成更多互动、聚焦并显效。



3)线下平台:国美零售现有门店已从电器卖场升级为展示体验新型门店,目前已与60%以上的主流供应商完成基于新模式的合同签约。国美新模式店(含国美家)已签约项目35家,拟签约65家,管理面积约100万平方米。



4)供应链平台:除了在消费端不断丰富产品组合外,国美零售亦不断优化整合供应链资源,提升供应链效率。目前SKU已经近200万,超过年度预期。今年将紧扣“家·生活”战略和家庭消费特性,进行商品的精准高效组配,不断推出组合式、套装式的家庭整体解决方案,打造全品类的“家庭消费”超级供应链。



5)物流/服务平台:目前安迅物流第三方业务比例已达48%以上,仓储面积合计超过500万平米;服务领域“全程导购”经过一年多的部署和迭代,已经全面上线,运转平稳。



6)共享共建平台:国美零售已整合各业务功能和优势,重点打造了共享共建平台。目前已构建完成供应链平台和流量平台,实现数据共享、会员打通和积分互换,引进了KOL/KOC、生产商、渠道商三端入驻。截至1月底,入驻的KOL/KOC已达2000个以上,生产商4000家,渠道商6000家。



在“家·生活”战略指引下,国美零售计划以家庭为单位划分和更好地服务于国美的会员和用户,2022年全年预计服务家庭数在5000万至1亿户,到今年12月预计每个家庭在国美生态内娱乐和消费等时长实现月均8至10小时,每户家庭月均消费金额约600至1000元人民币(下同),家庭全员消费规模全年预计实现3600亿至1.2万亿元。



在全零售模式支撑下,今年国美零售将进一步强化对零售本质与时俱进地深挖升级,强化对科技赋能务实创新地整合运用,通过对零售业全链条的精简和优化,让厂商伙伴和国美零售都能实现全面可持续地降本提效增收,让消费者获得品质、低价、服务好的“真值”实惠,为广大投资人创造更大价值。





