科轩动力向欧洲交付首批12米电动巴士



香港, 2022年2月10日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及综合技术解决方案供应商科轩动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「科轩动力」或「集团」）今天宣布向欧洲交付首批12米电动巴士，该车型去年已成功通过欧洲经济委员会的整车型号认证(WVTA)及新能源巴士能耗标准循环测试(E-SORT)。

科轩动力首批12米电动巴士正运往欧洲

科轩动力有信心12米电动巴士将在4月通过冬季测试

是次交付是公司与其欧洲战略合作伙伴合作的一部分。科轩动力已准备就绪开拓欧洲的城市内电动交通以及地区货运及客运市场。集团旨在通过专为满足欧洲标准而设计的高性能、可持续和环保的12米电动巴士车型进入欧洲市场并挖掘其庞大增长潜力。该车型具有420千瓦小时的电池容量，每次充电足可行驶300公里以上。



继首批三辆电动车成功交付后，由于欧洲有大量招标项目，亦为公司打开了庞大的潜在市场。科轩动力的12米电动巴士正在测试进行中，惟该车型必须在2022年4月完成及通过冬季测试，当中涉及摄氏-30度温度环境下的电池续航能力。



科轩动力行政总裁Miguel Valledecabres Polop表示：「我们于过去一年借着旗下先进的电动汽车迅速扩大了公司在全球的覆盖面，为公司进军欧洲、拉丁美洲和亚洲的高增长市场铺路。尽管受到2019冠状病毒病疫情的影响，我们仍成功交付首批12米电动巴士，这再次显示我们先进生产厂房的强大和具弹性的生产能力及可靠的中国供应链参与其中。此外，我们非常有信心12米电动巴士将通过冬季测试。这潜力庞大的三年期交易将使公司进一步加快业务和销售业绩增长，增加市场份额，以及巩固在电动汽车领域的地位。」



关于科轩动力（控股）有限公司（股份代号：476）

科轩动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地，并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。



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