维珍妮与Victoria’s Secret & Co. 就其现有中国业务开展合作

香港, 2022年1月25日 - (亚太商讯) - 维珍妮国际(控股)有限公司(「维珍妮」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」)(股份代号:2199)今天宣布, 与Victoria’s Secret & Co.(「Victoria’s Secret」)(NYSE: VSCO)就其现时持有的中国业务订立合作协议。



维珍妮与Victoria’s Secret成立合资公司(「合资公司」),于中华人民共和国(「中国」)经营Victoria’s Secret品牌相关店铺及在线业务。根据协议条款,维珍妮将以4,500 万美元现金代价,持有合资公司 49% 的股权,而 Victoria’s Secret 将持有其余51% 股权。合资公司将于中国经营业务,包括设计、开发、制造、推广和销售若干内衣、贴身衣物,以及透过其子公司于中国推广和销售Victoria’s Secret协议商标下的个人护理及美容产品。



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕表示:「我们很荣幸及高兴,借着是次在前景亮丽的中国市场与Victoria’s Secret成立合资公司,提升彼此的长期伙伴关系。我们深信,是次合作可谓强强连手 – 维珍妮作为创新设计制造商的行业领先创新能力及市场触觉,以及Victoria’s Secret无可比拟的品牌领导地位、零售与营销的专长 – 将为我们携手把握中国市场的增长机遇缔造有利条件,并创造价值使消费者受惠。」



Victoria’s Secret行政总裁Martin Waters指:「我很高兴宣布与维珍妮的合作。维珍妮在过去二十多年一直是我们重视的供货合作伙伴。我们透过与维珍妮连手投资于产品开发、分销和营销以拓展中国业务。我们预期,这伙伴关系将有利于业务发展的速度和灵活性,并能惠及消费者,同时为我们在这个重要市场开拓光明前景提供了平台。我们与维珍妮在中国成立合资公司,完成了公司国际业务历时数年的重新定位,我们认为更藉此建立了一个推动未来数年在此市场加速销售和收益增长的平台。」



有关维珍妮国际(控股)有限公司

维珍妮国际(控股)有限公司(股份代号:2199)乃全球领先的贴身内衣制造商,透过采用独有的创新设计制造(”IDM”)业务模式专事多元化产品创新、设计及制造,主要涵盖贴身内衣、运动内衣与服装、消费电子配件及鞋类等。集团致力透过专有工艺革新、专利产品与生产技术突破促进产品创新,多年以来凭借积累深厚的行业专长与优势晋身成为全球首屈一指的贴身内衣制造商。现时,维珍妮拥有两大策略据点 ── 中国的研发及生产基地以及越南的重要生产基地,两地的生产团队共有46,000名员工。



有关Victoria’s Secret & Co.

Victoria’s Secret & Co. (NYSE: VSCO) 是全球最大的内衣专门零售商,提供种类繁多的现代时尚系列,包括标志性文胸、内裤、内衣、休闲睡衣、运动休闲服及泳装,以及屡获奖誉的高级香水和身体护理产品。Victoria’s Secret在全球拥有近 1,400 家零售店,雇有25,000 多名以女性为主的员工,并拥有全球最大受过专业训练的文胸合身专家团队。Victoria’s Secret致力透过激励人心的产品和体验启发世界各地的女性,并与她们建立终身关系和倡导积极改变。





