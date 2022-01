Tuesday, 25 January 2022, 14:17 HKT/SGT Share: 未来可用元宇宙的虚拟之「家」打造智能家居?

香港, 2022年1月25日 - (亚太商讯) - 汇森家居(02127)公告,与云想科技(02131)订立战略合作协议,根据协议,汇森家居将委聘云想作为短视频网上营销解决方案,用作推广汇森家居的智能家居产品,以及提供大数据管理及分析用作改善及提升集团的营销及广告活动的效率。另外,汇森家居将与云想共同合作开发基于「元宇宙」的云端虚拟智能家居项目,通过开发虚拟现实展馆作客户互动体验、通过人工智能(AI)虚拟进行销售主播直播销售、通过应用AI科技推广及销售集团智能家居产品。



汇森家居表示,研发自有品牌的智能家居产品为集团的业务战略之一,凭借云想的大数据分析及AI能力,今次的战略合作可以透过不同的营销及广告活动以及创新方式,协助集团在企业及消费者市场提高集团及其智能家居产品的品牌知名度,从而提升在中国智能家居产品的市场占有率,建立集团的品牌知名度及良好声誉。



「元宇宙」可以想象为视为现实世界的伸延,以结合虚拟现实(VR)及扩增实境(AR) 的方式,在虚拟世界中建立虚拟场景和虚拟人物形象。元宇宙自去年起急促发展,除了吸引了一系列的虚拟资产投资外,在不同的虚拟场景上,开始有不同的活动成功举行,例如美国女歌手Ariana Grande及饶舌歌手Travis Scott都曾于虚拟世界中成功举办过演唱会,两者都有超过百万观众在在线观看。



随着人们由现实世界步入虚拟世界,各大国际知名品牌亦涌入「元宇宙」的世界,此现像反映虚拟世界有助品牌与不同群体,特别是年青族群建立紧密联系。作为互联网3.0的代表,元宇宙可以实时将买家与卖家、商家与客户直接联系起来,随着未来的硬件接入设备提升,「元宇宙」将会被更广泛使用,成为现实世界与虚拟世界的结合,人们必将于虚拟世界中拥有自己的「家」以及「家中」各式各样的智能家居产品,汇森家居是次的战略合作协议未来可以发挥的效果,值得投资者拭目以待。





话题 Press release summary



部门 金融, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Aug 31, 2021 14:27 HKT/SGT 汇森家居公布2021年中期业绩 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   