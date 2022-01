Friday, 21 January 2022, 17:35 HKT/SGT Share: 深耕“AI+”高成长赛道 创新奇智营收数据亮眼发展持续向好

香港, 2022年1月21日 - (亚太商讯) - 近日,青岛创新奇智科技集团股份有限公司(以下称“创新奇智”)正式开启招股。招股首日,创新奇智已超额认购逾1.4倍,且国际配售部分已录得足额认购。成功在港上市后,创新奇智将成为国内“AI+制造第一股”。



创新奇智是面向企业服务市场的人工智能公司,基于在深度学习领域的研究能力,开发了专有的计算机视觉和机器学习AI技术。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,公司在逾1500个市场参与者中拥有的市场份额排名第三,亦是中国制造业AI解决方案市场最大的AI技术驱动型解决方案供应商。



三大专有AI平台 形成丰富技术资产池



作为AI+制造龙头,创新奇智是中国九家拥有专有深度学习平台的公司之一,将AI技术与行业洞察相结合提供AI产品及解决方案,助力企业通过企业运营及信息管理的智能化转型降本增效,提升商业价值。基于先进的AI技术和深度学习领域的研究能力,创新奇智自主研发了三大专有AI平台。



据了解,三大专有AI平台包括ManuVision机器视觉智能平台、MatrixVision边缘视频智能平台和Orion分布式机器学习平台,具体场景包括“AI+制造”、“AI+金融服务”及“AI+其他行业”,将技术研发与行业实际应用场景相结合,形成丰富的技术资产池,从而让AI可以快速在多样的应用场景中部署实施。



随着人工智能市场这片蓝海被逐渐打开,强大的创新和研究实力对巩固创新奇智的市场龙头地位至关重要。招股书披露,2019年、2020年及截至2021年9月30日止九个月,创新奇智的研发开支分别为人民币1.13亿元、1.82亿元、1.77亿元,分别占其同期总收入的49.4%、39.3%及31.9%。2021前9个月的研发投入已接近2020全年的水平。



商业化能力推动业绩显著提升 未来向好势头明显



处于制造和金融两大高速增长AI赛道的创新奇智,依托其技术优势和行业资源形成一套行之有效的商业模式,即“1+N”合作和“1*N”扩张。公司首先为灯塔客户的业务运营及信息管理的单一场景提供AI产品及解决方案,同时利用技术资产、ABS及RDP的可复用性,快速复制到同领域的更多客户,实现横向扩展。



目前,创新奇智已向超过400名客户提供了AI产品及解决方案,其中优质用户由2019年的13名增长至2020年的23名,复购率为112.7%,证明了企业深化现有客户群的能力。



亮眼的财务数据,也体现了创新奇智不俗的商业化能力。2018-2020年营收分别为人民币3721万元、2.29亿元、4.62亿元,复合年均增长率高达252.5%,截至2021年9月30日止收入达5.53亿元;毛利自2020年前9个月的人民币0.85亿元同比增加2021年前9个月的1.71亿元;毛利率自2019年以来稳定在30%左右,并呈现上涨趋势,其中2021年前9个月同比增长超过2%。



快速成长的同时,创新奇智的收入结构也持续优化。目前,“AI+制造”已成公司第一大收入来源行业,2021 前三季制造业营收占比提升至50.8%,来自AI+制造、AI+金融的收入占比超过了80%。受惠于国家政策红利,公司有望在制造业赛道获得持续增长。



公司的长足发展同样离不开远见卓识的管理层团队。创新奇智的掌舵人为创新工场董事长及CEO李开复,曾任谷歌中国总裁及微软、SGI及苹果的高管;也曾担任穀歌中国全球副总裁兼大中华区总裁,并于2013年被《时代》杂志评选爲年度全球100位最具影响力人物之一。



近几年,AI行业解决方案在经济发展中扮演者越来越重要的角色。作为国内AI科技独角兽的创新奇智拥有优质的客户群体和经验丰富的管理团队,获得香港资本市场强势助力后,未来将继续享受行业发展和政策红利,领跑“AI+”高成长赛道,助力行业持续健康发展。





