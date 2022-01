Thursday, 20 January 2022, 20:11 HKT/SGT Share: 热爆NFT「MetaBunny」元兔引领潮流 限量预售仅1小时炒至超过15倍

香港, 2022年1月20日 - (亚太商讯) - 由香港数字资产交易所HKD.com倾力打造的本土大热NFT项目「MetaBunny」元兔早前开放500枚限量预售,反应十分热烈,限量预售开卖仅1小时,其中一枚稀有度极高的 NFT #107 已被炒至3.98以太币,为定价0.26以太币的15倍多!

图片说明:「MetaBunny」元兔NFT都是由不同的身体特征、衣饰及道具组成,藉计算机算法赋予生成10000个独一无二的头像NFT。

图片说明:「稀有度极高的 NFT #107 仅一小时已被炒至3.98以太币。

图片说明:HKD.com提供门市现金购买MetaBunny 服务。

图片说明:还未开售HKD.com油麻地旗舰店外已有顾客大排长龙,等待购买MetaBunny NFT。

图片说明:「MetaBunny」元兔为纯香港团队香港数字资产交易所HKD.com打造的NFT项目。

图片说明:「MetaBunny」元兔是一只既血腥又带点可爱及黑色幽默的兔兔。

图片说明:YouTube拥有超过4百万订阅的Emi Wong在个人Instagram Story分享了MetaBunny。

图片说明:YouTube拥有73万订阅的人气Youtuber Mira,在Instagram分享了MetaBunny,不仅了解韩流文化,同时紧贴NFT热潮!

图片说明:粉丝订阅数91万的人气Youtuber 笑波子在Instagram分享了MetaBunny。

图片说明:人气Youtuber 笑波子将社交媒体头像转为MetaBunny。

NFT热潮旋即由名人红星杀至KOL界,YouTube拥有4百万订阅的Emi Wong及另一位人气KOL Mira都纷纷潮玩NFT,在个人社交平台分享了MetaBunny,笑波子更将社交媒体头像转为MetaBunny。



是次「MetaBunny」元兔NFT项目,获和记电讯香港控股有限公司(0215)旗下流动通讯业务3香港大力支持,为「MetaBunny」买家带来惊喜礼遇,包括免费获得本地预付卡一张,以及5G手机折扣优惠^。与此同时,实力雄厚的著名区块链投资公司TIMES CAPITAL 亦强势加持「MetaBunny」元兔NFT 项目,相信此项目公开发售后的升值潜力十分可观,风头势不可挡。



开卖1小时价格翻15倍,越稀有越有爆发潜力!

备受投资者及艺术收藏家看好的本土热爆NFT「MetaBunny」元兔早前开放白名单限量预售500枚,预售价为0.26以太币(约港元6,331*),开卖仅仅1小时价格急升,直至截稿前,级数为5级,稀有度极高的 #107号MetaBunny NFT被炒至3.98以太币(约港元96,918*),是预售价的15倍多;地板价亦已达至0.6以太币(约港元14,610*)。「MetaBunny」单单在预售阶段估计交易额超过130以太币(约港元3,165,000)。相信公开发售后「MetaBunny」的升值潜力十分可观,极有可能超越「Phanta Bear」(杰伦熊)及「Monkey Kingdom」(Ian马骝)等NFT项目,成为香港版BAYC。



HKD.com门市以现金购买NFT 旗舰店大排长龙 门庭若市

为了让广大市民可安全便捷地购买MetaBunny NFT,HKD.com更提供门市现金购买MetaBunny 服务。所有客人于2022年1月20日及21日亲临门市即可以港币现金购买MetaBunny NFT。现场限定预售于2022年1月20日下午4时开始,约下午2时HKD.com油麻地旗舰店已有顾客大排长龙,等待购买MetaBunny NFT。由于顾客人数众多,反应非常热烈,HKD.com决定增加即场购买配额,满足现场顾客的购买欲望。



纯香港团队打造的本土NFT「MetaBunny」

「MetaBunny」元兔为纯香港团队香港数字资产交易所HKD.com打造的NFT项目。HKD.com对推动本土区块链生态及数码艺术发展一直不遗余力,而「MetaBunny」元兔正是HKD.com重点发展的NFT项目,其形象是一只既血腥又带点可爱及黑色幽默的兔兔。每个NFT都是由不同的身体特征、衣饰及道具组成,藉计算机算法赋予生成10000个独一无二的头像NFT。「MetaBunny」元兔的头像一共分为5个等级,一级的血腥程度最低,形象比较大众化及可爱;五级为血腥程度最高的限制级别。



3香港「MetaBunny 」元兔 NFT 惊喜礼遇 TIMES CAPITAL强势加持

除了名人红星外,传统大公司亦纷纷进场抢闸在NFT界插旗,如英皇电影《怒火》概念段片《Burning Man》NFT于上年尾在HKD.com NFT交易平台以逾31万港元成交。而3 香港近年亦积极发展NFT与艺术科技的领域,继去年全港首创「3·Orbstellar 宇宙星空NFT BIG BANG 体验馆」,开创新媒体沉浸式体验外,近期亦与多个本地著名艺术团体合作,是次为HKD.com的「MetaBunny」元兔NFT 收藏家带来惊喜礼遇,包括可免费获得本地预付卡一张,以及iPhone 13系列手机$500折扣优惠或以88折购买Android手机。 与此同时,早前在The Sandbox大手买入土地的著名区块链投资公司TIMES CAPITAL亦十分欣赏「MetaBunny」元兔NFT,将会强势加持此优质NFT项目。



NFT 热潮席卷KOL界!呢只兔仔Emi Wong、笑波子、Mira齐齐潮玩!

随着元宇宙的带动下,数字艺术品NFT的热潮有增无减。周杰伦、林俊杰、余文乐及香港人气男团Mirror成员Ian等名人红星都纷纷潮玩NFT。这股NFT热潮亦旋即蔓延至KOL界。YouTube拥有4百万订阅的Emi Wong在个人Instagram Story分享了MetaBunny。另一位拥有73万订阅的人气Youtuber Mira,亦在Instagram分享了MetaBunny,不仅了解韩流文化,同时紧贴NFT热潮!粉丝订阅数91万的人气Youtuber 笑波子更将社交媒体头像转为MetaBunny,果然系潮流达人,还有其他名人潮人未能尽录。



*价格以2022年1月20日香港事件下午5时以太币价格3130 USDT计算。

^优惠受条款及细则约束。



