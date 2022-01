Wednesday, 19 January 2022, 07:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical在2022年生物技术展上宣布为美国扩张进行重大私募股权投资

澳大利亚阿德莱德, 2022年1月19日 - (亚太商讯) - Avance Clinical 是澳大利亚最大的国际生物技术高级合同研究组织 (CRO),已获得全球私募股权公司 Riverside Company (Riverside) 的重大投资,以支持进一步的区域和全球扩张。 该投资对公司的估值超过 2 亿美元。



Avance Clinical 正在通过 PartneringOne 在2022 生物技术展上与生物技术公司举行会议,讨论在澳大利亚进行试验的好处,包括没有 IND 要求和有吸引力的 43.5% 回扣。



在此处与 Avance 临床团队联系 https://www.avancecro.com/contact-us/



在此处下载 Frost & Sullivan 的亚太地区临床试验优势报告 https://www.avancecro.com/download-apac-clinical-trial-report-frost-sullivan/



Avance Clinical 是澳大利亚拥有的 CRO,为本地和国际生物制药行业提供跨所有阶段的全球监管标准临床研究服务。



该公司还被基因技术监管机构 (OGTR) 认可为基因技术 CRO,这使其能够扩展到疫苗和转基因疗法的临床试验。



Avance Clinical 的首席执行官 Yvonne Lungershausen 表示:“在 Riverside 及其强大的全球影响力和深厚的医疗保健经验的支持下,Avance Clinical 将通过收购有机地执行其区域和国际扩张计划。”



“我们已经证明,凭借我们的高增长和行业领先的重复业务率,我们对黄金标准技术的关注与以解决方案为导向的临床专家相结合,是我们的生物制药客户在这个快速发展、竞争激烈和高风险的行业所需要的组合, ” Lungershausen说。



领先的分析公司 Frost & Sullivan 表示,亚太地区的 CRO 市场价值目前为 60.1 亿美元,预计到 2026 年将达到近 110.4 亿美元,复合年增长率为 12.2%。



Avance Clinical 拥有 170 多名专业临床工作人员,并在过去两年连续荣获著名的 Frost & Sullivan CRO 最佳实践奖。



Riverside 合伙人 Nick Speer 表示:“我们对 Avance 领先的管理团队非常感兴趣,他们已经获得了来自全球的蓝筹客户,为他们提供世界一流的服务。 Riverside 带来了数十年的全球生命科学经验,我们将利用这些经验进一步支持 Avance 的增长目标,特别关注北美和亚洲。”



“澳大利亚是全球早期和越来越多的后期临床试验的首选目的地。我们打算与 Yvonne 和她的团队合作,进一步加快 Avance 的发展,”Speer 说。



“全球赞助商都被澳大利亚和 Avance Clinical 所吸引,因为他们的试验质量和高效的时间框架。使用合适的 CRO,利用 IND 要求的缺乏和研发退税,可以在 5-6 周内完成研究启动。这意味着客户可以比世界上任何其他地方提前一年进入诊所,从而节省大量相关成本,同时使挽救生命的治疗更快地进入市场。”



Avance Clinical 得到了 Allier Capital 的建议,而 Riverside 则得到了 Lazard Australia 的建议。



在此处了解澳大利亚优势 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/



有关在 Avance Clinical 开展下一项研究的好处的更多信息,请联系我们:https://www.avancecro.com/contact-us/



关于 Avance Clinical www.avancecro.com

Avance Clinical 是最大的优质全方位服务澳大利亚 CRO,在澳大利亚和新西兰为国际生物技术公司提供优质临床试验和全球公认的数据 24 年。



我们的客户是处于药物开发早期阶段的国际生物技术公司,他们需要快速、敏捷和自适应解决方案导向的临床研究服务。



Frost & Sullivan 奖

过去两年获得 Frost & Sullivan 亚太 CRO 市场领导奖的 Avance Clinical 已在该地区提供 CRO 服务 24 年。



临床前到第 1 和第 2 阶段

Avance Clinical 凭借其经验丰富的 ClinicReady 团队提供临床前服务,直至 1 期和 2 期临床服务,利用高达 43.5% 的政府奖励回扣和快速启动监管流程。



CRO 拥有超过 105 种适应症的经验,可以为 FDA 和 EMA 审查提供世界一流的结果和高质量的国际公认数据。



技术

作为一家公司,我们专注于跨所有职能领域的最先进技术和系统,为我们的客户提供最有效的流程。 Medidata、Oracle 和 Medrio 只是我们的部分技术合作伙伴。



关于Riverside 公司

Riverside 公司是一家全球私募股权公司,专注于投资价值高达 4 亿美元的成长型企业。 自 1988 年成立以来,Riverside 已进行了 800 多项投资。 该公司的国际私募股权和结构化资本投资组合包括 140 多家公司。



媒体联络:

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



The Riverside Company

Holly Mueller

hmueller@riversidecompany.com



