Monday, 17 January 2022, 18:47 HKT/SGT Share: Cyber Yachts的 NFT 元宇宙项目联合Quavo与TRAN$PARENT和Malachi Cooper签约合作

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2022年1月17日 - (亚太商讯) - 由下一代加密货币Bitcoin Latinum和Monsoon Blockchain联合开发的世界上第一家元宇宙游艇公司Cyber Yachts，与顶级音乐家Quavo合作，宣布签约世界知名的获奖艺术家TRAN$PARENT和获奖游艇设计师Malachi Cooper。该合作将用于推进Cyber Yachts（ https://cyberyachts.com/ ）创造的由888艘NFT奢华游艇组成的元宇宙项目。



获奖艺术家Joshua Leidolf又名TRAN$PARENT，是一位美国企业家、人道主义者、NFT和加密货币爱好者。同时他也是旅行家和记者。他在艺术界被称为“透明奢侈品货币和商品”艺术之父。



TRAN$PARENT居住在劳德代尔堡和迈阿密地区，从小就开始画画。他收集稀有的国际货币。他的创新摄影作品取材自50多个国家地区。TRAN$PARENT长期的梦想就是让世界上的货币像使用它的人一样充满活力。



TRAN$PARENT专门从事博物馆质量的超细透明货币和来自世界各地的商品艺术。迄今为止，他已经创作了从1美元到10万美元的每一种美国面额的钞票，此外还有欧元、英镑、瑞士法郎、谢克尔、比索、日元、人民币、多种信用卡、硬币和加密货币作品等国际作品。



通过充满活力的调色板和一系列的材料，TRAN$PARENT不断地对他的作品的形式质量进行实验。他的作品已经在国际艺术博览会上展出，如Scope Miami Beach、费城艺术博览会、纽约汉普顿艺术市场等，包括在棕榈滩和纽约市切尔西的个人展览。他的作品在美国和欧洲的主要画廊展出，他的收藏家包括理查德-布兰森爵士、布加迪家族、DJ Khaled、Steve Aoki、Manny Pacquaio、Dwyane Wade和Pitbull。



与TRAN$PARENT一起设计Cyber Yachts系列的是世界知名的游艇设计师Malachi Cooper。库珀的设计包括世界上最快的豪华双体船，350英尺的巨型游艇，美国国家航空航天局的项目。他还在戛纳船展上获得了创新游艇奖。



库珀的职业生涯跨越了19年的经验，从工业、产品和海洋设计学位开始。他目前正在与卡塔尔酋长和史蒂夫-柯蒂斯（英国动力艇比赛冠军）合作，设计世界上最快的涡轮动力豪华游艇。



Cyber Yachts将在UnicoNFT市场上独家发售，以比特币和Bitcoin Latinum出售。购买游艇NFT将附带体验式的奖金，如参加迈阿密游艇派对等。Bitcoin Latinum与顶级音乐艺术家Migos的Quavo建立了伙伴关系，共同打造Cyber Yachts NFT系列。



欲了解更多关于Cyber Yachts的信息，请访问 https://cyberyachts.com/



Unico与Bitcoin Latinum合作，推出了一个名为UnicoNFT的NFT市场，该市场有成千上万的数字艺术品，可以用比特币（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）独家购买和出售，并将包括Cyber Yachts的新系列。这是世界上第一个能够选择使用以太坊类型货币以外的加密货币购买、出售和交易NFT的平台。2021年，NFT的总市场规模达到400亿美元，源元超过2020年的1亿美元。NFT市场规模正迅速逼近500亿美元的全球美术品市场规模。Grayscale表示，元宇宙将是万亿美元的市场机会。



关于UnicoNFT的更多信息，请访问 https://www.uniconft.com/



Bitcoin Latinum是作为一种开放架构的加密货币技术，能够处理海量交易，并支持网络安全和数字资产管理。基于Bitcoin生态系统，Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain代表其基金会负责开发。LTNM是一个更环保、更快速、更安全的Bitcoin版本，必将革新数字交易生态。



与其他加密资产不同，LTNM是有保险的，并由现实世界和数字资产支持。它的资产支持是以基金模式持有的，因此基础资产价值会随着时间的推移而增加。它通过将80%的交易费存回支持货币的资产基金，加速了这种资产支持的基金增长。因此，Bitcoin Latinum被采用得越多，它的资产基金增长得越快，创造了一个自我膨胀的货币。这突出了Bitcoin Latinum基金会对支持可持续加密货币生态系统增长的承诺。



关于Bitcoin Latinum的更多信息，请访问 https://bitcoinlatinum.com



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