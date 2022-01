Monday, 17 January 2022, 17:27 HKT/SGT Share: 保障房政策暖风频吹 远大住工迎来重大发展机遇

香港, 2022年1月17日 - (亚太商讯) - 保障性住房为装配式和绿色建筑带来巨大市场增量



近来保障房支持政策密集颁布,对装配式和绿色建筑带来巨大的市场增量。市场分析指出,受此利好影响下,装配式建筑产业链中的PC构件生产商有望极大受益。



而远大住工(02163.HK)作为连续三年蝉联装配式建筑行业的首选品牌,受到该政策红利的利好效应明显,特别是其独有的toB和toC的双重模式,更有望助其在行业新增蛋糕中获得更大份额。



保障房政策东风频吹 一二线城市积极响应



市场数据显示,从12月初以来,装配建筑指数(931020)涨幅接近10%。这是因为在12月政治局会议上再次提及推进保障房建设,并且体现在中央经济工作会议上,再次指出要推进保障性住房建设,高层对保障房的关注日益提升。



在过去的一年当中,保障房支持政策密集颁布。政治局会议在2021年4月首次并12月再次提及推进保障房建设,在7月提及加快发展租赁住房,落实用地、税收等支持政策。之后在12月的中央经济工作会议上,再次指出要“加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”。华创证券指出,最近的政治局会议和中央经济工作会议均将关于保障房的表述放到了商品房市场之前,可以看到高层对保障房的关注日益提升。



具体目标方面,11月住建部发布《关于做好2021年度发展保障性租赁住房情况监测评价工作的通知》,提出在“十四五”期间大力增加保障性租赁住房供给,力争新增保障性租赁住房占新增住房供应总量比例达到30%及以上。



与此同时,目前大部分重点一二线城市积极响应,陆续公布了十四五期间保障房开工计划,其中北上深新增保障房占新房比重超45%。



保障性住房为装配式建筑重要应用领域之一,因此保障房市场的提速扩容首先给装配式建筑领域送来了大蛋糕。



根据华创证券的测算,每年1.23亿方新开工面积对应的保障房投资额达4,463亿元。保障性住房新增巨量市场需求,平衡房地产调控波动影响,装配式建筑占新建建筑比例将持续提升,装配式建筑行业领先企业持续受益。



装配式建筑:双碳目标下的最优选择



装配式建筑,是指以现代化制造、运输、安装与科学管理的生产方式,以代替传统建筑业分散、低水平、低效率的手工业生产方式,是建筑工业化的最主要形式。其主要标志为建筑设计标准化、构配件生产工业化、施工机械化、组织管理科学化,也包括装配式建筑方式生产的住宅产品。



装配式建筑之所以能够最满足保障房的“口味”,有两方面原因。



一方面是因为采用该方式能够大大缩短建设周期。租赁住房提前交付意味着提前产生租金,而装配式建筑最重要的优势之一即工期节约。据光大证券测算,若假设保障房租赁价格为40元/平米/月,若结构部分及装修部分总计节约9个月左右工期,则对应租金价值为360元/平米。



另一方面是能够大大降低建筑施工过程中对环境的负担。区别于传统建筑模式,装配式大大减少了人工作业和现场湿法作业,且融合了大量数字化技术,符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的特点。从能耗和环境污染的角度来看,装配式住宅是保障房建造过程中最符合低碳建筑要求的建筑产品。在当前双碳目标成为制约建筑行业的总体要求的背景下,这一绿色施工模式对行业的引导效果十分明显。



远大住工成立于2006年,是中国最大的PC构件和PC生产设备制造商。2019年11月,远大住工在港股上市,也成为了港股中第一家进行IPO的装配式建筑行业企业。



2021中报的收入构成来看,PC构件制造业务的收入11.38亿元,同比增长12.4%,PC生产设备制造业务收入2.21亿元,同比增长306.6%。收入增长的原因是由于装配式建筑市场对PC构件的需求持续增长,以及扩大PC构件制造业务的规模所致。



作为中国建筑工业化的开拓者和引领者,远大住工坚持以绿色发展为导向,在“十四五”规划和2035远景目标的指引下,坚定以建筑工业化持续提升建筑的质量和效率,切实服务城乡绿色低碳发展,为推进保障房建设探索新路径。



提前交付创造时间价值 远大住工创新发展全装配式产品



值得注意的是,除了发力to B端的PC业务之外,远大住工还在2021年下半年推出了to C端的产品,即高度标准化的全装配式建筑成品,包括PC装配式高层建筑、远大美宅(螺栓连接全装配低层╱多层产品)、远大魔方(BOX模块建筑)三类新产品。



这些产品的特点是能够极大地节约工期。据介绍,远大美宅多层全装配集成建筑能够做到6层房屋主体8天内封顶、100天内精装交付,实现品质和效率双突破,真正将建筑产品化。



远大住工表示目前美宅业务已经积累了丰富经验;box目前从订单来看,初现曙光,而且还在不停探索新的应用场景;多层美宅找到了发挥装配式建筑优势的应用场景,已经有多个项目在实质推动中,相关装配式建筑整体解决方案的价格已经低于传统现浇方式。





