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Wednesday, 12 January 2022, 16:30 HKT/SGT
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来源 Analogue Holdings Limited
安乐工程集团荣膺多项上市公司大奖 企业管治及可持续业务策略获广泛认可

香港, 2022年1月12日 - (亚太商讯)  - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司 （股份代号：1977）（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称（「安乐工程集团」或「集团」），欣然宣布，集团囊括多项上市公司大奖，嘉许其高水平的企业管治，以及实践可持续业务策略的成果。

图片一﹕安乐工程集团于《彭博商业周刊/中文版》举办的「年度上市企业 2021」中勇夺「年度上市企业」及「最佳表现奖 – 最佳企业管治」两项大奖，由集团主席潘乐陶博士（中）及副主席麦建华博士（右二）代表集团领奖；执行董事罗威德先生（左一）、执行董事陈海明先生（左二）及首席财务总监郑伟强先生（右一）合影。

图片二﹕安乐工程集团再次获颁由《香港股票分析师协会》主办的「上市公司年度大奖2021」，由集团主席潘乐陶博士代表集团领奖。

图片三﹕ 安乐工程集团获得唯一两地跨平台财经媒体联颁的「杰出上市公司大奖2021」，由集团执董事陈海明先生代表集团领奖。

图片四﹕安乐工程集团连续两年荣获《信报财经新闻》颁发的「上市公司卓越大奖2021」，由集团主席潘乐陶博士（中）、执行董事罗威德先生（左）及执行董事陈海明先生（右）代表集团领奖。

彰显卓越管治能力 缔造行业新指标

1. 《彭博商业周刊/中文版》―「年度上市企业 2021」及「最佳表现奖－最佳企业管治」

「年度上市企业 2021」旨在表扬表现出色的上市企业，及肯定其为经济稳定作出的贡献。根据彭博终端机的研究数据，彭博从业绩表现、企业管治、投资者关系、企业策略、企业社会责任、可持续发展、创新商业模式及风险管理八大范畴，对参选企业进行全面分析及筛选，再参考评审团的评分，甄选出「年度上市企业」及「新上市企业」，而在八大类别中得分最高的企业将获得「最佳表现奖」。

安乐工程集团于本届「年度上市企业 2021」不单获颁「年度上市企业」大奖，更于「企业管治」范畴勇夺「最佳表现奖」，可见集团的高水平管治备受资本市场认可。

2. 《香港股票分析师协会》―「上市公司年度大奖2021」

为增加行业透明度及促进业界发展，香港股票分析师协会联同新城财经台举办「上市公司年度大奖2021」，以表扬表现优秀或具潜力的上市公司。奖项的评审准则包括：账目透明度、大小股东的权益是否得到照顾、稳健性、业绩及营运表现等，得奖公司皆由香港股票分析师协会会员组成的专业评审团评选，在业界极具公信力。凭借集团在企业管治、投资者关系和可持续发展方面的努力，已连续两年蝉联此殊荣。

3. 《am730》、《亚洲公关》及《凤凰网港股》 ―「杰出上市公司大奖2021」

由《am730》及《亚洲公关》联合主办，《凤凰网港股》作为媒体支持的「杰出上市公司大奖2021」是唯一两地跨平台财经媒体联颁大奖，由基金经理、资深股评人及股票分析师担任评审，得奖结果具指标性。配合全球包括香港金融圈对可持续发展的关注，今年大会特邀德勤中国，作为大奖的智力合作伙伴，为各得奖企业就《环境、社会及管治》报告作出分析及基准评估。

安乐工程集团致力将绿色元素融入业务发展之中。发展环境工程业务四十年，集团早前建立首个绿色金融框架，为可带来环境及可持续发展效益的项目提供资金，支持集团实践业务策略和愿景。

4. 《信报财经新闻》―「上市公司卓越大奖2021」

「上市公司卓越大奖2021」以一贯严谨、专业的评选方式选出表现卓越的上市公司，旨在成为投资界的参考治标。甄选过程中，《信报财经新闻》采用独家研发的股票追势系统 EJFQ「信号」，按照皮尔托斯基企业 F Score（Piotroski F-Score）评分、专业分析员建议的次数、股价表现以及财务表现四大重要准则，筛选出候选名单，交由业界行业领袖、业界商会、专业顾问及大会组成的评审委员会进行审核，评选出具有卓越表现的上市公司。集团自2019年上市以来，已连续两年获此殊荣。

安乐工程集团主席潘乐陶博士表示：「集团致力秉持最高企业管治水平，同时推动业务可持续发展，很荣幸我们的努力获得市场认可，囊括多项殊荣。未来，我们将恪守『重承诺、慎履行、创成果』的座右铭，积极提升企业透明度，定下可持续发展的长远方针，冀能为持份者创造更高价值。」

关于安乐工程集团有限公司
安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯。

本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立电梯和自动扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI Group」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。


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