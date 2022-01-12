国美业务持续向好 国美电器12月当月销售额同比提升40%以上 券商启动估值上修

|
|
|
|Tuesday, 11 January 2022, 18:51 HKT/SGT
|
香港, 2022年1月11日 - (亚太商讯) - 新冠疫情持续，但无阻内需消费成为了2022年的投资主题之一，尤其线上线下一体化融合的新零售消费模式更成为投资者最关注的领域。近日，星展亦就持续向“家‧生活”战略第二阶段转型迈进的国美零售(493)发表更新研报，调升评级之余，更将目标价上修。随着国美零售今年业务在六大平台(线上、线下、供应链、物流、大数据&云、共享共建等)深化互联互通后实现销售、流量的巨大释放，市场相信这将是券商对国美估值上修的第一步。
国美零售管理层近日出席高峰论坛时表示，国美电器12月当月销售额同比提升40%以上。国美现有门店从电器卖场升级为展示体验新型门店。目前，公司已经同50%以上的主流供应商完成基于新模式的合同签约。真快乐APP平台12月月活达6,500万，平均日活300万以上，反映出良好的获客能力。
此外，国美的托管业务运营稳健，今年将有望全面发力。国美家拟签约项目83家，已签约项目8家，管理面积20万平方米。安迅物流第三方业务比例已达45%以上，已建成涵盖分发中心(RDC)35个、转运中心(FDC)77个、新零售店仓2,437个、虚拟中转仓689个的全国四级仓网，其中包含云仓130个，仓储面积合计超过500万平方米。共享共建已构建完成供应链平台、流量平台，实现数据共享、会员打通和积分互换，实现了KOL/KOC、生产商、渠道商三端入驻，其中KOL/KOC 1,000个以上，生产商2,000家，渠道商5,000家。
国美“家‧生活”战略在持续落地，目前已步入战略升级的深水区，正在向以技术驱动的“全零售生态共享平台”蜕变。
据了解，基于六大平台/产业公司经营数据信息，国美经营面向好，基本面扎实稳健。
线上平台：真快乐的“乐”频道已经上线，与“购”板块形成了良性互动，整个乐和购的交易链已经完成。流量宣传费等较同行大幅降低，形成了低成本高效率流量池。截至12月底平台拥有线上商户6,081家，较去年末增长728%。
线下平台：国美现有门店正在进行全面升级。预计今年1季度，将同全部合作伙伴完成基于新模式的年度新合同的签署工作。国美门店视频导购全面运营，大大提升了线下门店的数智化水平。
物流平台︰目前安迅物流在仓储网络的不断拓宽下，不断下沉四五级市场，已覆盖全国99%的四级地址，实现超过80%的乡镇级地址覆盖，可向消费者提供多种多样的时效服务，触达超95%以上的中国消费者。2021年双十一期间，安迅物流全面发力大件物流领域。安迅物流的货运量约6万吨，货量同比增幅近30%。
共享共建方面，国美率先提出这一创新模式，打破垄断壁垒。目前，代运营共签约23家。
国美将持续提升平台化运营能力，做大做强六大平台，对零售行业全链条进行优化升级，构建更为高效公平的零售生态。
话题 Press release summary
部门 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Dec 23, 2021 09:37 HKT/SGT
|
国美35周年庆 携手6,000家行业知名品牌全局赋能20万商家 打造以真快乐为核心的全零售生态
|Dec 1, 2021 08:01 HKT/SGT
|
帝峯证券︰国美零售供应链资源优化整合，认购可转债增厚未来收益，加速全零售生态共享平台全面扩张
|Nov 26, 2021 22:39 HKT/SGT
|
国美零售与真快乐、国美控股订立多项协议 共享资源优势
|Oct 25, 2021 08:40 HKT/SGT
|
国美获中金上调目标价 “真快乐”APP升级将增添动力
|Oct 19, 2021 08:31 HKT/SGT
|
帝峰证券︰看好国美零售未来增长 目标价2.15港元
|Oct 18, 2021 09:26 HKT/SGT
|
帝峰证券︰国美零售大股东注入优质资产包 释放巨大价值
|Oct 15, 2021 10:39 HKT/SGT
|
高宝集团证券︰国美零售再获大股东支持 注入优质资产包 收入规模放量增长
|Oct 11, 2021 15:05 HKT/SGT
|
国美零售与国美管理订立管理服务框架协议
|Sept 27, 2021 19:00 HKT/SGT
|
国美零售完成发行有关长期租赁协议的代价股份
|Sept 20, 2021 13:01 HKT/SGT
|
反垄断的新机遇 国美有望成受惠者
|Sept 17, 2021 18:23 HKT/SGT
|
"互联互通" 新政出台 "真快乐" 共享共建战略快人一步
|Sept 17, 2021 18:17 HKT/SGT
|
被误读的博弈：谁才是大厂解除屏蔽的最终受益者？
|Sept 17, 2021 18:13 HKT/SGT
|
互联网 "圈地" 成历史 "真快乐" 迎发展新机遇
|Aug 31, 2021 09:03 HKT/SGT
|
独立股评人陈永陆︰国美业绩稳步回升 线下布局可憧憬
|Aug 27, 2021 22:03 HKT/SGT
|
国美零售积极响应国家战略 2021年上半年业务质量同步扩张
|Aug 20, 2021 08:18 HKT/SGT
|
高宝证券︰国美拟订长期租赁协议，大股东溢价增持突显潜在价值
|Aug 18, 2021 08:40 HKT/SGT
|
国美零售深化在线线下融合 大股东增持突显信心
|Aug 17, 2021 08:48 HKT/SGT
|
国美大股东高溢价增持必有后着 业绩腾飞的起点
|Aug 16, 2021 08:36 HKT/SGT
|
国美零售建构新零售模式 长期价值突显
|Aug 13, 2021 21:44 HKT/SGT
|
国美零售大股东高溢价增持 彰显长期发展信心