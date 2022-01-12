Tuesday, 11 January 2022, 18:51 HKT/SGT Share: 国美业务持续向好 国美电器12月当月销售额同比提升40%以上 券商启动估值上修

香港, 2022年1月11日 - (亚太商讯) - 新冠疫情持续，但无阻内需消费成为了2022年的投资主题之一，尤其线上线下一体化融合的新零售消费模式更成为投资者最关注的领域。近日，星展亦就持续向“家‧生活”战略第二阶段转型迈进的国美零售(493)发表更新研报，调升评级之余，更将目标价上修。随着国美零售今年业务在六大平台(线上、线下、供应链、物流、大数据&云、共享共建等)深化互联互通后实现销售、流量的巨大释放，市场相信这将是券商对国美估值上修的第一步。



国美零售管理层近日出席高峰论坛时表示，国美电器12月当月销售额同比提升40%以上。国美现有门店从电器卖场升级为展示体验新型门店。目前，公司已经同50%以上的主流供应商完成基于新模式的合同签约。真快乐APP平台12月月活达6,500万，平均日活300万以上，反映出良好的获客能力。



此外，国美的托管业务运营稳健，今年将有望全面发力。国美家拟签约项目83家，已签约项目8家，管理面积20万平方米。安迅物流第三方业务比例已达45%以上，已建成涵盖分发中心(RDC)35个、转运中心(FDC)77个、新零售店仓2,437个、虚拟中转仓689个的全国四级仓网，其中包含云仓130个，仓储面积合计超过500万平方米。共享共建已构建完成供应链平台、流量平台，实现数据共享、会员打通和积分互换，实现了KOL/KOC、生产商、渠道商三端入驻，其中KOL/KOC 1,000个以上，生产商2,000家，渠道商5,000家。



国美“家‧生活”战略在持续落地，目前已步入战略升级的深水区，正在向以技术驱动的“全零售生态共享平台”蜕变。



据了解，基于六大平台/产业公司经营数据信息，国美经营面向好，基本面扎实稳健。



线上平台：真快乐的“乐”频道已经上线，与“购”板块形成了良性互动，整个乐和购的交易链已经完成。流量宣传费等较同行大幅降低，形成了低成本高效率流量池。截至12月底平台拥有线上商户6,081家，较去年末增长728%。



线下平台：国美现有门店正在进行全面升级。预计今年1季度，将同全部合作伙伴完成基于新模式的年度新合同的签署工作。国美门店视频导购全面运营，大大提升了线下门店的数智化水平。



物流平台︰目前安迅物流在仓储网络的不断拓宽下，不断下沉四五级市场，已覆盖全国99%的四级地址，实现超过80%的乡镇级地址覆盖，可向消费者提供多种多样的时效服务，触达超95%以上的中国消费者。2021年双十一期间，安迅物流全面发力大件物流领域。安迅物流的货运量约6万吨，货量同比增幅近30%。



共享共建方面，国美率先提出这一创新模式，打破垄断壁垒。目前，代运营共签约23家。



国美将持续提升平台化运营能力，做大做强六大平台，对零售行业全链条进行优化升级，构建更为高效公平的零售生态。





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