华信金融建议更名为天机控股策略性升级为全方位潮流服饰产品制造商



香港, 2022年1月11日 - (亚太商讯) - 香港华信金融投资有限公司（「华信金融」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1520.HK）欣然宣布，集团建议更名为「天机控股有限公司」以配合业务发展策略。同时，集团已与青岛威鼎体育用品有限公司（「青岛威鼎」）在潮流服饰市场建立战略合作关系，并委任全球奢侈品品牌LVMH集团资深设计师周怡冰博士出任首席创意官，矢志成为全方位潮流服饰产品制造商。集团的更名建议须待股东及开曼群岛公司注册处处长批准方可作实。



与青岛威鼎建立战略合作关系 把握中国潮流服饰市场的机遇

近期服饰界的发展已将重点转向理解潮流文化的年轻一代市场。因此，集团旨在把握机遇，开发时尚文化服饰产品，并一直积极物色新商机以扩展其服装设计、制造及贸易业务，在专注制造自有品牌女装产品的基础上更多元化发展，同时挖掘男士和年轻人市场，成为全方位潮流服饰产品制造商。为实现策略性升级及根据合作协议，集团与青岛威鼎将(i)对潮流服饰的知识产权（「IP」）及潮流服饰产品进行深入研究及开发；(ii)协调资源、销售渠道及营销活动以提升市场竞争优势；(iii)共享客户资料，互相推荐客户及向对方的客户提供有关引入及推广产品的服务；以及(iv)在潮流服饰市场共同开发新产品、新业务及新商业模式。双方须互相推广及推荐(i)第三方时尚服饰订单；(ii)非服饰类潮流品牌衍生产品应用于对方品牌；(iii)其他品牌与对方品牌的跨界合作。在达到一定的销售额和相应毛利率的条件下，受荐人需根据服饰订单的成功签约金额向推荐人支付推荐费。青岛威鼎将向集团推广其自有品牌「威鼎」的订单，并按最终零售价向集团提供折扣合约价。



青岛威鼎主要从事潮流及运动服饰及配饰产品的研发、生产及销售，先后获得山东省及青岛市著名商标，并获得ISO9001资质认证。是次合作能使集团有效利用青岛威鼎管理团队在男女运动服饰市场的设计经验及市场知识，扩大集团于该等市场分部的业务。集团还可以透过共享客户数据，深入了解市场动态，打开新的销售渠道。集团亦可运用青岛威鼎拥有的IP开发跨界潮流服饰产品，增加集团产品种类，把握中国潮流服饰市场的机遇。



LVMH集团资深设计师周怡冰博士出任首席创意官 打造独具特色的潮流服饰产品

此外，集团获LVMH集团资深设计师周怡冰博士（「周博士」）加盟出任首席创意官。周博士自2018年起担任Givenchy设计师，于2020年晋升为高级设计师，并于2021年晋升为WRTW双星（double WRTW-star）高级设计师。加入Givenchy之前，她曾于Balmain集团担任设计师，负责意大利Buccellati的高级珠宝设计。周博士将负责管理集团的产品设计团队，招聘一批年轻有为的设计师，旨在抓紧年轻一代的市场机遇，开发自家品牌潮流文化产品，包括服饰、与其他品牌的合作产品等，将女装产品重整为适合男士、女士及年轻人的全方位潮流服饰及其他配饰产品。



集团深耕服装设计业务超过20年，一直致力设计及制作优质时装产品。有见潮流服饰市场潜力巨大，集团管理层计划未来逐步扩大潮流服装制造业务，从女性服装制造商策略性升级为全方位潮流服饰产品制造商。管理层很高兴能与青岛威鼎合作，并邀得周博士加入集团的服装设计团队，此举将配合集团的整体战略发展蓝图，提升经营策略。凭借集团多年在服饰设计及制造业务所累积的技术、经验及销售渠道，相信布局能协助集团在原有业务基础上扩大细分市场，开发多类新服饰及服饰相关产品组合，从而提升集团的盈利能力和品牌影响力，以为股东创造长远的回报。



关于香港华信金融投资有限公司

香港华信金融投资有限公司（1520.HK）主要从事(i)服装产品的设计、制造及贸易；及(ii)提供贷款融资服务。服装业务主要分为两大种类，分别为贴牌产品与自有品牌产品。贴牌产品是按集团客户拥有或指定的私有品牌设计制造的产品，而自有品牌产品则是在集团专属品牌名下设计和制造的产品。集团的生产厂房位于中国嘉兴，大部分服装产品均出口至美国，美国市场为服装业务的主要市场。



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