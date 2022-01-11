Monday, 10 January 2022, 20:40 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum和Quavo将向Metaverse推出网络游艇NFT

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2022年1月10日 - (亚太商讯) - Bitcoin Latinum (LTNM) （ https://bitcoinlatinum.com/ ）是下一代有保险的资产支持加密货币，准备彻底改变数字资产交易生态。该公司宣布与三次获得格莱美提名的录音艺术家Migos的Quavo合作，收购cyberyachts.com。网络游艇将包括NFT系列，共计888艘豪华游艇，并将在UnicoNFT市场上独家提供Bitcoin和Bitcoin Latinum销售。在这些藏品中包括Quavo品牌的网络游艇。



购买网络游艇NFT将附带体验式的奖品，包括参加迈阿密游艇派对等。Bitcoin Latinum与A-list音乐艺术家Migos的Quavo建立了战略伙伴关系，共同打造网络游艇NFT系列。



欲了解更多关于赛博游艇的信息，请访问 cyberyachts.com。



Unico与Bitcoin Latinum合作，推出了一个名为UnicoNFT的NFT市场，其中有成千上万的数字艺术品，可以用Bitcoin（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）独家购买和出售，并将包括Quavo品牌的赛博游艇的新系列。这是世界上第一个能够选择使用以太坊类型货币以外的加密货币购买、出售和交易NFT的平台。2021年，NFT的总市场规模达到400亿美元，比2020年的1亿美元有所增长。NFT的市场正在迅速接近全球美术品市场，估值为500亿美元。资产管理公司Grayscale表示，Metaverse是一个万亿美元的市场机会。



关于UnicoNFT的更多信息，请访问 https://www.uniconft.com/



在过去的6个月内，NFT和Metaverse资产爆炸式增长。虚拟土地的销售在2021年11月蓬勃发展，仅四个Metaverse项目就带来了1.0587亿美元的收入，其中包括虚拟不动产、数字豪华游艇和其他数字资产。一块虚拟地产刚刚以430万美元售出，一艘超大型游艇以65万美元售出。



Bitcoin Latinum目前在HitBTC（日交易量62亿美元）、FMFW.com（日交易量45亿美元）、Changelly（日交易量27.1亿美元）、Changelly Pro、LBank（日交易量11亿美元）、DigiFinex、Hotbit、AAX和XT.com交易所公开交易，股票代码为LTNM。Bitcoin Latinum的主要开发者Monsoon Blockchain宣布，LTNM还将在Bitmart（日交易量16亿美元），以及2022年底前的另外10个全球交易所上市。现在可以在Binance、CoinBase、Coin Market Cap和Coin Gecko上进行查询。



Bitcoin Latinum是作为一种开放架构的加密货币技术，能够处理海量交易，并支持网络安全和数字资产管理。基于Bitcoin生态系统，Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain代表其基金会负责开发。LTNM是一个更环保、更快速、更安全的Bitcoin版本，必将革新数字交易生态。



与其他加密资产不同，LTNM是有保险的，并由现实世界和数字资产支持。它的资产支持是以基金模式持有的，因此基础资产价值会随着时间的推移而增加。它通过将80%的交易费存回支持货币的资产基金，加速了这种资产支持的基金增长。因此，Bitcoin Latinum被采用得越多，它的资产基金增长得越快，创造了一个自我膨胀的货币。这突出了Bitcoin Latinum基金会对支持可持续加密货币生态系统增长的承诺。



关于Bitcoin Latinum的更多信息，请访问 https://bitcoinlatinum.com



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E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

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SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation





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