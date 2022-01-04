Wednesday, 5 January 2022, 15:29 HKT/SGT Share:

来源 Oculis Oculis委任丁伟波先生为全球首席营运官兼中国区总经理 费森尤斯卡比中国前任总裁将于2022年2月加入Oculis，领导全球运营和公司的中国业务

将常驻Oculis的香港办事处，进一步加强全球团队在亚洲的布局

瑞士洛桑, 2022年1月5日 - (亚太商讯) - Oculis S.A.（「Oculis」）为一家临床后期生物医药公司，专注于开发革命性眼科治疗方法以改善患者的视力和生活。公司宣布委任丁伟波先生为全球首席营运官兼中国区总经理，自2022年2月1日起生效。丁先生于医疗健康行业拥有丰富的领导经验，特别专注于中国市场。



丁先生将加入Oculis执行领导团队，凭借过去数十年在跨国制药公司营运方面的经验，将有助推动公司继续在国际市场拓展产品组合和规模。继今年较早时进驻香港之后，丁先生的任命亦进一步加强公司在大中华区的拓展实力。



Oculis首席执行官Riad Sherif博士表示：「我们喜获丁先生加盟Oculis担任全球首席营运官兼中国区总经理。他在医疗健康的多个领域累积数十载的经验，尤其在大中华市场成功推出品牌、建立产品组合、业务拓展及产品授权方面拥有的独特经验，将进一步增强全球执行领导团队的实力，有助于我们继续开发革命性眼科治疗产品组合，以改善患者的视力和生活。」



丁先生补充道：「我很高兴加入Oculis这家致力改变眼疾患者生活的企业。在世界各地，很多患者需要有效、安全和易于使用的外用眼科药物，如Oculis正在开发的突破性药物。我期待尽快为患者带来这些急需的疗法。」



丁先生带来在多个医疗领域逾25年的卓著经验，涵盖全面管理、市场准入策略、业务拓展及产品授权，以及业务运营。在加入Oculis之前，他在费森尤斯卡比（中国十大跨国制药公司之一）担任中国区总裁，期间建立市场领导地位及强大且具竞争力的产品组合，引领市场并为公司带来强劲增长。在加入费森尤斯卡比之前，丁先生曾在诺华中国任职十多年，担任不同的领导职务及承担日益重大的职责，最后获委任的职务为诺华疫苗大中华区和天元生物药业的总经理。丁先生彼时亦为诺华疫苗全球执行委员会成员。



在加入诺华之前，丁先生曾在百时美施贵宝及西安杨森（强生公司旗下公司）等中国主要制药公司担任销售、市场推广及分销方面的高级职务。



丁先生于武汉大学取得生物化学理学士学位，并于中欧国际工商学院取得高级工商管理硕士学位。



关于Oculis

Oculis为一家总部位于瑞士洛桑的生物制药公司，专注于开发革命性的创新眼科治疗方法，以改善患者的视力和生活，业务遍及欧洲、美国和中国。Oculis拥有强大而广泛的产品开发组合，包括多项非侵入性的后期新型外用（眼药滴剂）治疗，对于视网膜水肿和眼前段疾病患者而言，这标志着有关技术取得空前的进步。此外，Oculis的配方探索和创新能力，将有助开发一系列外用药物以针对威胁视力（影响眼睛前段和后段）的眼科疾病。详情请浏览 www.oculis.com。







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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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