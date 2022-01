Tuesday, 4 January 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Elektros, Inc 伴随着进军汽车租赁市场的步伐,Elektros, Inc.(场外交易市场代码:ELEK)看到了巨大市场潜力和协同增效作用。通过电动汽车租赁在社会中占据显耀地位 摘要:在飞速发展的汽车租赁市场,Elektros不断拓展业务,并先人一步,欲将电动汽车部门与车辆租赁部门整合在一起。随着越来越多的人选择不再买车,Elektros欲进入电动汽车租赁行业。在美国佛罗里达州阳光岛设立第一家门店之后,Elektros便成为引领潮流的领头羊。这一领域的前景着实诱人。租赁电动汽车为Elektros电动汽车产品拓宽了市场,使电动汽车生产和租赁融为一体。

佛罗里达州阳光岛海滩, 2022年1月4日 - (亚太商讯) - Elektros Inc.不仅能够设计电动汽车,而且可以对外出租。另外,他们还采用了等待申请专利的多充装配系统。随着电动汽车租赁行业不断壮大,Elektros欲承担更多社会责任。绿色能源计划已在全球引起共鸣。人们现在希望租赁或预订汽车,而非购买汽车。



下一代将采取汽车租赁和预订模式。需求与欲望隔离,这也是Elektros进入这一市场的原因。如今,社会中许多人不再愿意承担养车的负担,而是选择租车,这也是预订模式应运而生的原因。新千年一代和年轻一代已步入成年阶段,不再养车倒是一件好事。与租车不同,他们就不用再为购买车险,维修车辆或车辆贬值担心。预订一般在一个月到两年之间,相比租赁更为灵活。



“现在已经发生变化,这就是创新的力量。如今社会节奏加快,如果你没有跟上,那你就会落伍。”Elektros首席执行官Shlomo Bleier讲道,“抓住机遇是我们的主题。当今社会的范式转变就是使用,而非拥有,这就是我们认为的机遇。电动汽车市场是我们的工作重点。我们欲凭借绿色地球主题进军这一市场。我们将为其它行业参与者设定标准,供其参考。Elektros Rentals将成为电动汽车租赁的领头羊。”



关于Elektros, Inc.



Elektros是一家美国电动汽车公司,为消费者和企业创新交通出行解决方案。为实现碳中和目标,汽车行业在未来十年面临着巨大挑战,与人类生存息息相关。面对这种范式转变,Elektros采用了促进可持续变革性用户体验的交通出行技术。Elektrosi希望在2023年初向消费者推出一款全新且难以抗拒的电动汽车产品。公司计划在2022年初推出一款新的产品。



前瞻性声明注意事项



本新闻稿包含“前瞻性声明”,包括有关未来事件或未来财务和经营业绩的信息。诸如“可能”、“将要”、“预计”、“估计”、“认为”及具有类似含义的措辞及其变体用于确认前瞻性声明。前瞻性声明不得理解为担保未来业绩或经营结果,并非准确表示实现业绩或经营结果的时间。 前瞻性声明是以作出声明之时掌握的信息和/或管理层对未来事件的判断为基础,可能具有一定风险和不确定性,可能造成实际业绩或经营结果与前瞻性声明所列大不相同。可能造成差异的重要因素包括但不限于:对Elektros Inc.产品的需求发生变化,推出全新产品,公司维持客户和战略合作伙伴关系的能力,竞争产品与定价的影响,目标市场的增长,公司流动性和财务力量的充足性以及Elektros Inc.在美国证券交易委员会备案信息。本新闻稿前瞻性声明包括有关未来销售、成本、产品市场渗透率以及联邦和州监管措施的信息。关于影响Eletros Inc.的风险因素和不确定性,欲了解详细情况可登陆www.sec.gov.查看公司证券交易委员会备案信息。Elektros, Inc.不会因为最新情况、未来事件或其他原因公开更新或修改任何前瞻性声明。



