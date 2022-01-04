冠科美博（Apollomics）首席执行官余国良博士当选为百华协会 (BayHelix Group) 董事会主席

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中国杭州市、上海市和美国加州福斯特市, 2022年1月4日 - (亚太商讯) - 冠科美博（Apollomics Inc.）一家致力于发现和开发单药及组合肿瘤疗法的创新生物制药公司，今日宣布，冠科美博联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士最近被任命为百华协会董事会主席，此项任命自2022 年 1 月起生效。
余博士表示：“成立20 年以来，百华协会一直是中国新兴企业与世界其他国家/地区联系的重要纽带之一，我很荣幸得到同行们的认可，让我有机会带领百华协会在全球生命科学生态圈内继续推动生物技术创新和拓展商业机会。冠科美博是一家专注于开发肿瘤创新疗法的生物技术公司，在中美两国均有运营实体，我们自成立以来一直与百华协会密切合作并共同成长。我期待通过我的专业知识和见解，与杰出的百华协会董事会成员及会员通力合作，进一步实现我们连接全球生物制药公司的目标。”
关于百华协会
百华协会是由全球生命科技和医药健康产业领域中的商业领袖组成的非营利性会员组织。我们的使命是促进生命科技和医药健康产业的发展。2001年，百华协会于旧金山湾区成立，现在我们在全球拥有800多位会员，主要集中在中美两地。百华协会致力于培育和创造商机，为社会提供和培养领导者，并在其成员之间建立沟通网络并分享信息和经验。多元化的会员基础涵盖了许多世界顶级制药和生物制药公司，顶尖的专业服务和投资机构，以及中美的新兴生物技术公司。百华会员是邀请制，超过三分之二的会员是“总裁级（ CEO, COO, CFO等）”的企业高层决策人物。他们中的大多数人都经过了科学和商业方面的交叉培训，精通中英文双语。百华已成为一个极具影响力的协会，作为桥梁将中国新兴的生物技术公司和制药企业与世界各地的同行联系起来。
关于冠科美博（Apollomics Inc.）
冠科美博（ Apollomics Inc.）是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。公司在中国杭州市、上海市和美国加州福斯特市均有运营实体。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。
联系方式：
投资人联系人：
Wilson W. Cheung
首席财务官
电话：(650) 209-4436
wcheung@apollomicsinc.com
公司联系人：
张立平
高级市场总监
电话：(86) 0571-83521933
liping.zhang@apollomicsinc.com
中国媒体联系人：
博达浩华国际财经传讯集团
冯嘉莉 (Kelly Fung)
总经理
电话：(852) 3150 6763
kelly.fung@pordahavas.com
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
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