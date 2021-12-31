Friday, 31 December 2021, 11:40 HKT/SGT Share: 金力永磁宣布于港交所主板上市计划 每股作价33.80港元至40.30港元

香港, 2021年12月31日 - (亚太商讯) - 江西金力永磁科技股份有限公司（“金力永磁”或“公司”，连同其附属公司，统称“集团”，股份代号：6680.HK），领先的高性能稀土永磁材料生产商，今天宣布于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市计划。



金力永磁计划全球发售125,466,000 H股股份（“发售股份”）（视乎超额配股权行使与否而定），其中112,919,200股发售股份将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余12,546,800股发售股份将作香港发售（可予调整），每股作价介乎33.80港元至40.30港元。



公司将于2021年12月31日（星期五）上午9时正开始于香港公开发售，2022年1月7日（星期五）中午12时正截止。股份预计将于2022年1月14日（星期五）开始于联交所买卖，股份代号为6680.HK，每手200股。



中信里昂证券资本市场有限公司及法国巴黎证券（亚洲）有限公司为上市项目的联席保荐人。中信里昂证券有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司及星展亚洲融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



金力永磁A股自2018年9月起于深圳证券交易所创业板上市（股份代号：300748.SZ），公司现寻求其H股于联交所主板上市，与于深圳证券交易所的A股进行双重第一上市。



增长迅速的全球领先的高性能稀土永磁材料生产商



金力永磁为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年公司的高性能稀土永磁材料产量为9,612.9吨，市场份额约为14.5%，按高性能稀土永磁材料产量计，排名世界第一。与此同时，公司于2020年使用晶界渗透技术生产4,111吨高性能稀土永磁材料，于晶界渗透稀土永磁市场中排名世界第一，约占21.3%的市场份额。自成立以来，金力永磁一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产及销售。公司的产品广泛应用于包括新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调、3C产品、节能电梯、机器人及智能制造等多个下游行业。



金力永磁根据客户的采购订单生产定制的高性能钕铁硼永磁材料，其产能涵盖整个高性能钕铁硼永磁材料生产周期，包括研发、模具开发与制造、毛坯生产、制成品加工、表面处理、充磁、测试、磁组件生产及包装。鉴于预期下游行业的需求大幅增长，公司已战略性地扩大产能，其高性能钕铁硼永磁材料毛坯年度产能由2018年的7,000吨增至2020年的12,800吨，复合年增长率为35.2%。公司将进一步升级及扩展现有的赣州生产基地以及包头及宁波的新生产基地，预计于2022年及2025年，高性能钕铁硼永磁材料毛坯的年产能将分别达23,000吨及40,000吨。公司位于包头的新生产基地已在2021年12月完成工程竣工验收，预计于2021年年底投产，其高性能钕铁硼永磁材料毛坯的设计年产能将达8,000吨。



金力永磁已在多个关键下游领域建立市场领先地位。在新能源汽车方面，于2020年，按使用其高性能钕铁硼永磁材料的新能源乘用车数量计，公司全球排名第二，其向新能源汽车行业交付的稀土永磁材料足以为约450,000台新能源乘用车装备新能源汽车驱动电机，相当于同年全球生产的新能源汽车总数的约14.5%。在风力发电方面，于2020年，按新装机容量计，公司为风力发电机所用高性能钕铁硼永磁材料的全球最大供应商，其向风电行业交付的高性能稀土永磁材料足以生产总装机容量约为10吉瓦的永磁风力发电机，相当于同年全球永磁风力发电新增装机容量的约40%。在节能变频空调方面，于2020年，按节能变频空调压缩机装配数量计，公司为节能变频空调生产所用高性能钕铁硼永磁材料的全球最大供应商，市场份额约为31.5%。



于往绩记录期间，金力永磁实现快速财务增长以及高水准净资产收益率。公司收入由2018年的人民币1,282.0百万元增至2020年的人民币2,288.7百万元，复合年增长率为33.6%；公司收入由截至2020年6月30日止六个月的人民币915.5百万元增长至截至2021年6月30日止六个月的人民币1,766.5百万元，同比增长92.9%。公司净利润由2018年的人民币146.3百万元增至2020年的人民币244.7百万元，复合年增长率为29.3%；公司净利润由截至2020年6月30日止六个月的人民币91.6百万元增加至截至2021年6月30日止六个月的人民币220.6百万元，同比增长140.8%。于2020年，公司的毛利率、净利率及加权净资产收益率分别为23.7%、10.7%及17.1%；截至2021年6月30日止六个月，公司的毛利率、净利率及年化加权净资产收益率分别为24.3%、12.5%及20.7%。



与新能源及节能产业的龙头企业客户深度合作，抓住不断增长的下游需求



由于稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势，故在全球碳减排趋势下，金力永磁的主要下游行业正经历快速增长，从而转化为对其产品的强劲及不断增长的需求。



凭借庞大的生产规模、优质的产品供应、卓越的研发能力、专有技术，加上强大的产品交付能力，金力永磁已进入下游行业多家全球领先企业的供应链体系。2020年，公司的主要客户包括全球新能源汽车行业前五大参与者（按2020年销量计）中的四家、全球风电行业前五大参与者（按2020年新增装机容量计）中的三家及中国前两大家用空调生产商（按产量计）。此外，在3C、节能电梯、机器人与智能制造、轨道交通等领域，公司已进入包括博世力士乐及通力电梯等多家顶级客户的供应链体系。公司与这些领域各自的龙头企业建立牢固及整合的关系，使其处于抓住不断增长需求的战略优势地位。



稀土永磁材料行业以客户黏性高及进入门坎高为特征，具备先发优势



稀土永磁材料行业特征为客户黏性强，进入门坎高。由于高性能钕铁硼永磁材料的质量对客户最终产品的性能和质量有重大影响，客户往往不会轻易更换供应商。金力永磁利用其在高性能钕铁硼永磁材料方面的专业及技术专长参与到客户新产品的设计中，协助客户优化其产品性能，降低生产成本，同时对客户生产非标准化产品的专业需求展现出极强的应变能力。金力永磁强大的研发能力，辅以执行能力及质量控制，使公司能够不断达致客户设定的标准，从而有助于其成功地与客户建立及保持稳固的关系。



由于客户认证的高门坎，金力永磁与众多顶级客户已建立的长久合作关系将有助提高其品牌知名度及声誉，并使公司能够利用先发优势巩固其在业内的既有领先地位，进一步扩大客户群。



强大的生产优化研发能力及全球领先的晶界渗透技术



高性能钕铁硼永磁体设有较高的生产技术门坎。金力永磁能通过配方优化降低高性能钕铁硼永磁材料生产过程中中重稀土的添加，帮助风电行业的客户降低其生产成本。此外，公司采用其专有的晶界渗透技术以实现大规模生产，并开发出用于节能变频空调及新能源汽车及汽车零部件的高档产品，在大幅减少中重稀土用量的同时，仍能维持高性能。根据弗若斯特沙利文的数据，晶界渗透技术一般可以减少50%至70%的中重稀土用量。公司的晶界渗透技术现已广泛应用于其高性能钕铁硼永磁材料成品在节能变频空调领域及新能源汽车和汽车零部件领域中的生产，亦应用于若干高性能钕铁硼永磁材料成品在3C领域的生产。



与主要稀土供应商长期稳定的战略合作



金力永磁与主要稀土供应商维持长期稳固的战略合作，中国六家稀土集团中的五家为其稀土供应商。在公司的供应商中，按稀土年开采配额计，中国南方稀土是中国第二大稀土矿业集团，其2021年稀土年开采配额为42,450吨，约占同年全国开采配额的25.3%，其出产物主要为中重稀土。于往绩记录期间，中国南方稀土为公司的五大供应商之一。公司亦已与中国南方稀土、中国北方稀土等主要稀土供应商建立牢固的战略合作关系，以确保稀土的长期稳定供应。另外，中国的轻稀土矿主要分布在内蒙古自治区包头， 中重稀土矿主要分布在江西赣州等南部地区，因此公司在赣州及包头的基地使其享有成本优势、方便交付及具有稳定可靠的稀土材料供应。



此外，稀土新巨头中国稀土集团有限公司于2021年12月23日通过合并顶级国有企业成立。中国稀土集团有限公司由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土、中国钢研科技集团有限公司及有研科技集团有限公司共同出资组建。新成立的中国稀土集团有限公司将在国资委的直接监督下运营。中国稀土集团有限公司的成立有利于整合资源、提高新技术及新材料的应用水平，以及促进稀土产业的长期健康发展。



经验丰富及忠诚的管理团队，具有远见卓识的领导力及出色的执行能力



金力永磁成功经营的良好记录及其领先的市场地位证明其管理团队的领导能力及执行能力。在公司董事长兼总经理蔡报贵先生的带领下，公司拥有一支高素质、优势互补的核心管理团队以及一支由两名省级科技人才带队的研发团队，管理团队均具有深厚行业背景和丰富管理及运营经验。凭借高级管理层、雇员的技术专长，加上公司在进行研发项目中积累的丰富专业技能，金力永磁已成为多个碳减排领域的领先公司供应链体系中的关键供应商，并实现优质产品悠久的往绩记录，从而有助公司巩固其已建立的市场布局，并力争成为稀土永磁材料市场排名第一的全球领导者。



江西金力永磁科技股份有限公司董事长、执行董事兼总经理蔡报贵先生表示：“为应对气候变化，全球各国政府在推广新能源及减少碳排放方面采取积极行动，中国更宣布计划分别于2030年及2060年前实现碳达峰及碳中和。鉴于稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势，在全球碳减排的大趋势下，下游行业对稀土永磁材料的需求持续上升。为抓住不断增长的下游需求，金力永磁计划于未来进一步扩大产能、通过选择性收购或战略投资扩充产业链、加大研发力度以进一步改善生产技术及丰富现有产品组合、把握行业向上发展的战略机遇期以积极扩大全球业务版图。展望未来，金力永磁将继续通过生产和提供高性能钕铁硼永磁材料，努力促成中国及世界各地实现碳达峰及碳中和，并真正实现‘用稀土创造美好生活’的使命。”





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