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Wednesday, 29 December 2021, 09:01 HKT/SGT
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正荣地产获两家境外商业银行授予双边贷款额度

香港, 2021年12月29日 - (亚太商讯)  - 正荣地产集团有限公司近日获两间境外商业银行授予合共约5.5亿港元等值的双边贷款额度，贷款用途为为现有债务再融资。

自上市以来，正荣地产积极开拓境外商业银行融资通道。凭借良好的经营业绩及持续优化的财务状况，正荣地产屡次取得突破，仅仅于2021年内便获得境外银行提供合共约12.86亿港元等值的双边贷款，至今成功与多达14间境外银行建立商业业务关系，包括中国银行（香港）、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国民生银行股份有限公司香港分行、集友银行、招银国际、招商永隆银行、德意志银行、高盛（亚洲）、恒生银行、汇丰银行、渣打银行（香港）、东亚银行及创兴银行，反映各家银行对正荣地产的发展前景充满信心。与此同时，正荣地产在境内市场依然保持畅通的银行融资通道，于2021年新增成为两家全国性股份制银行总行级重点客户。目前17家国有银行及全国性股份制银行中，正荣地产已成为其中12家银行的总行重点客户或核心客户，获得银行授信总额达人民币1,164亿元1，可用授信余额达人民币697亿元(1)。

正荣地产管理层表示：「感谢两家境外商业银行对正荣地产再次批出贷款额度，我们很高兴在整体市场相对波动下金融机构对本公司继续予以支持与肯定。未来，我们将稳步推进业务发展，加强资金管理，持续优化财务情况，以实现集团『可持续、高质量的增长』愿景。」

(1)：未经审核数字


话题 Press release summary

部门 Real Estate & REIT
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