来源 ALT 5 Sigma Inc ALT 5 Sigma 和 BankLine 宣布合作,将数字资产平台引入比特币 ATM 通过新的合作伙伴关系,公司将为比特币行业提供“白标”移动应用程序、场外交易平台、交易台和维士卡 /万事达卡品牌解决方案。

纽约 , 2021年12月24日 - (亚太商讯) - ALT 5 Sigma Inc. 是一家全球金融科技公司,为数字工具的交易、清算、结算、支付和保险托管提供下一代区块链技术,今天宣布已与唯一对加密货币友好的银行 BankLine 建立独家合作伙伴关系解决方案,提供愿意满足加密行业各种需求的冗余存管机构组合。



通过合作,ALT 5 Sigma 将提供其旗舰产品 ALT 5 Prime Enterprise、ALT 5 Liquidity 和 ALT 5 Pay。 ALT 5 Prime Enterprise 是一个完整的“白标加密货币交易所”,具有最佳价格执行和品牌维士卡/万事达卡,旨在增强用户体验并提高客户保留率。 ALT 5 Liquidity 为比特币 ATM 行业提供了通过 OTC 服务台或通过 FIX API 的完整集成获得最佳价格执行的能力,而 ALT 5 Pay 服务支持加密支付的集成,并且所有这三种服务都可以在一个品牌化的“白标”部署。



“我们期待与 BankLine 令人兴奋的团队及其客户合作,在不断变化的数字资产领域创造更高效和创新的产品,”ALT 5 Sigma 执行主席 Richard Groome 说。



Alt 5 Sigma 和 BankLine 是完美的搭配,”BankLine 总裁兼首席执行官 Mark Ochab 说。“BankLine 专注于为 BTM 行业提供创新技术、银行业务和相关服务。 ALT 5 Sigma 平台将使我们的 BTM 客户能够从单一用途的基于现金的售货亭转变为全方位服务的交易所,为其客户提供一整套服务和支付选项。”



维士卡和万事达卡计划使使用 ALT 5 Sigma 交易平台的银行和其他机构能够向其注册最终用户提供品牌的维士卡和/或万事达信用卡,这些信用卡与他们的数字资产账户相关联。 ALT 5 Prime 客户将能够在全球任何接受信用卡付款的零售商以及全球任何 ATM 机上使用这些卡。



关于 ALT 5 Sigma



ALT 5 Sigma 是一家全球金融科技公司,为数字工具的交易、清算、结算、支付和保险托管提供下一代区块链技术。 ALT 5 由金融行业专家创立,其目的是为数字资产经济提供安全性、可访问性、透明度和合规性。 ALT 5 为其客户提供在采用金融行业最佳实践部署的安全可靠环境中购买、出售和持有数字资产的能力。 ALT 5 Sigma 的产品和服务可供银行、经纪交易商、基金、家族办公室、专业交易员、零售交易员、数字资产交易所、数字资产经纪人、区块链开发商和金融信息提供商使用。 ALT 5 的数字资产托管服务由 Fireblocks 保护。登陆 alt5sigma.com 了解更多信息,或在LinkedIn 或 Twitter上联系。



关于BankLine



BankLine 是唯一一个对加密货币友好的银行解决方案,提供愿意满足加密货币行业各种需求的冗余金融机构组合。 BankLine 的加密友好银行和服务网络有助于减轻银行停业的威胁,并提供持续、可持续和可扩展的银行和支持服务。



每个 BankLine 客户都与 FDIC 保险存款机构有直接关系。 这些帐户以企业实体的名称命名,并且专用于实体的活动。



BankLine 的 BTM 客户可以在 FDIC 承保的金融机构获得全方位服务的银行解决方案,与 250 多个 Loomis、Brinks 和 Garda Cash Vault 设施签约,为美国及其领土上的 25,000 多个 BTM 地点提供服务。



BankLine 现在正在将加密友好型银行业务和装甲现金物流服务扩展到欧盟、英国以及中美洲和南美洲。



登陆 bankline.com 了解更多信息。



