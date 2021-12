Friday, 24 December 2021, 05:00 HKT/SGT Share:

来源 Skychain Technologies Inc SkyChain 宣布 2,000,000 美元私募并任命新董事兼首席执行官

加拿大温哥华, 2021年12月24日 - (亚太商讯) - Skychain Technologies Inc.(多伦多证券交易所代码:SCT)(场外交易市场代码:SKTCF)(“Skychain”或“公司”)很高兴地宣布任命Weichong (Richard) Du博士为公司董事兼董事会主席,并被任命为首席执行官。 Bill Zhang 先生已卸任本公司首席执行官,并继续担任本公司董事兼运营子公司的首席执行官:MiningSky Technology Ltd.、MiningSky Technologies (Manitoba) Inc. 和 Skyrendering Technologies Inc.。



在任命的同时,Richard Du 博士控制的一家公司以每股 0.42 美元的价格进行了 4,761,905 股私人配售,总收益为 2,000,000 美元。配售资金将用于一般企业用途,并有助于公司现有项目的发展和新的商业机会。



Richard Du 博士于 1991 年获得浙江大学电子工程博士学位,是一位公认的企业家和金融家,是美国硅谷、加拿大温哥华和中国广东几家成功高科技公司的创始人。公司预计它将从杜博士的商业头脑和技术专长中受益匪浅,因为他在光纤激光器、数字光刻和分子层组装领域拥有多项核心专利(和专有研究)。



私募配售的最终交割取决于 TSXV 的接受,届时将宣布交割。



关于 Skychain Technologies Inc.



Skychain Technologies Inc. 是一家总部位于温哥华的公司,提供区块链基础设施服务和电力解决方案。我们的愿景是通过增长到 100MW 的加密托管容量,成为加密/数据挖掘托管领域的领先者。要了解更多信息,请访问 www.skychaintechnologiesinc.com。



代表董事会

董事 Bill Zhang

联络人: 604-688-5464

bill@skychaintechnologiesinc.com



info@skychaintechnologiesinc.com



TSX Venture Exchange 及其监管服务提供商(该术语在 TSX Venture Exchange 的政策中定义)均不对本新闻稿的准确性负责。



本新闻稿中的陈述可被视为前瞻性陈述。此类陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果大相径庭。不保证公司能够履行此类前瞻性陈述,公司不承担更新此类陈述的义务。此类前瞻性陈述仅为预测;由于公司面临的风险,实际事件或结果可能存在重大差异,其中一些风险超出了公司的控制范围。



