Wednesday, 22 December 2021, 11:46 HKT/SGT Share: 深化合作,卓越商企服务低风险策略下的合作拓展模式

香港, 2021年12月22日 - (亚太商讯) - 伴随着房地产市场的整合加速,物管市场的整合亦有望持续。其中,与内循环息息相关的商业物管这条赛道尤其值得关注。







在高端商业物管赛道上,卓越商企服务(6989.HK)是最受市场期待的物管企业之一。卓越商企服务近年不断推进市拓,进一步深化布局中原地区,通过与当地龙头物业加强合作,输出品牌与品质之同时,稳健地实现关键赛道的地理战略卡位。



据了解,在中原地区布局上,卓越商企服务与河南黄锦物业管理有限公司持续深化合作,整合利用卓越物业在大型综合性写字楼、城市综合体、高新科技企业总部、大型产业园区管理等物业服务经验,助力黄锦物业系统规范、快速发展,为机关后勤、高档住宅、商务写字楼、大型综合体、各类园区、公共服务等提供物业、后勤服务赋能一揽子解决方案;建立股东、员工与客户的利益共同体,倡导共生共赢,共同发展的企业文化。



河南黄锦物业具有国家一级物业管理企业资质,是河南省物业管理行业较早通过ISO9001:2000质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系认证的企业,是河南省物业管理行业通过信息安全管理体系认证的首家企业。公司累计接管项目460余个,合作客户包括:政府机关、事业单位、大型企业集团、金融机构、公共服务单位(如:郑州机场T2航站楼、郑州地铁、南方航空公司等);以及大型城市综合体、高端住宅区等。



据悉,卓越商企服务也非常看好川渝经济区的发展,近期卓越商企服务与成都知名物管公司开展了一系列合作,开拓成都核心地段的高端商务综合体项目,发挥卓越商企服务在高端商务领域的专业优势,在成都核心区域及商务圈树立卓越优质商务楼宇项目管理形象,逐步打造成区域标杆,并以此为依托开展区域业务拓展优质商务物业。依托卓越商企服务多年的商务楼宇管理经验积累及项目全流程资产管理能力、企业客户商务服务能力,卓越商企服务目前正在开展与当地多区政府、国资平台企业开展深入交流及合作探索,通过整合优秀服务资源为客户提供一体化解决方案,包括:项目研策定位、产业招商及运营管理等,实现战略合作及集中项目合作落地,大力推动产城融合、产业导入等合作模式。



卓越商企服务在川渝地区服务众多高科技互联网客户,主要客户有:腾讯、阿里巴巴、京东、oppo、vivo、数字天空、知道创宇、联发芯、汇顶科技等,借助卓越商企服务多年的互联网、金融、高端制造等头部客户服务积累,目前在成都开展与当地资产业主方的多维合作,整合发展平台,为成都区域产业及专业园区、资产项目的运作摸索新商业合作模式,实现规模化项目落地。



自2020年10月19日上市以来,卓越商企服务不断深化在重点城市及经济区域完善布局,带动其向高端化领域发展,且通过先参股合作后续增持的形式,形成低风险的并购风险管理,在当下以稳健为基调的投资原则下更符合市场的预期。综上可见,扎根华南的卓越商企服务于近年来通过不同形式的合作或并购,已开展了全国性重点区域的深化布局,形成了其独特的广泛物管网络布局。







