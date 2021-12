Tuesday, 21 December 2021, 14:13 HKT/SGT Share:

来源 Element.Black(ELT) Element.Black与世界百大DJ Snake建立合作关系,强强打造Pixel-Infinity成为世界首个极具号召力的Co-Creation(联合创作)NFT Social-Fi平台

香港, 2021年12月21日 - (亚太商讯) - 元宇宙基础设施开发公司Element.Black欣然宣布与世界百大DJ、法国顶尖音乐制作人DJ Snake建立合作伙伴关系,和粉丝们进行互动,联合创作NFT艺术,开拓全球更强大的粉丝经济。Element.Black将区块链游戏Pixel-Infinity打造成为世界首个极具号召力的联合创作NFT Social-Fi平台。



2013年,法国DJ及音乐制作人DJ Snake与美国音乐人 Lil Jon 合作发行单曲《Turn Down for What》,技惊四座,旋即获得国际重大关注。翌年,《Turn Down for What》成为DJ Snake生涯的第一首白金歌曲。今年,DJ Snake获英国电子音乐及DJ杂志《DJ Magazine》的“2021年世界百大DJ排行榜”排名第33位。他曾与Lady Gaga、Diplo、Justin Bieber等多名世界知名音乐人合作。今年10月,DJ Snake与美国饶舌歌手 Megan Thee Stallion、波多黎各歌手 Ozuna、以及韩国女团BLACKPINK成员LISA合作推出单曲《SG》。



Element.Black 是一家元宇宙基础设施开发公司,专注于通过 Social-Fi 和 NFT 商品制造为元宇宙提供设计素材和道具市场。凭借一支有丰富经验及对艺术有热诚的创始团队,Element.Black已与多名国际知名艺术家建立合作关系,包括荷李活电影《E.T. 外星人》海报艺术家John Alvin、动画艺术家Andrea Alvin及德国艺术家Mikail Akar。日前, Element.Black与SHOUT Art Hub & Gallery合作举办了基于Pixel-Infinity的ELT NFT艺术展览会。



Pixel-Infinity 将成为世界首个极具号召力的联合创作NFT Social-Fi平台



在技术上,Pixel-Infinity是一个通过智能合约完成NFT的制作,储存在去中心化AR平台。利用了去中心化的PATREON搭建了由名人和粉丝共建的内容空间,幷且由去中心化自治组织(DAO)来建立名人与粉丝的互动,通过去中心AR存储,达成内容的永久保存。



Element.Black先前与John Alvin、Andrea Alvin及Mikail Akar建立合作关系,把这些艺术家的部分作品铸造为Pixel-Infinity 的 NFT 道具。此外,Mikail Akar 更透过Pixel-Infinity创作独家的 NFT 艺术品。



Co-Create是Pixel-Infinity游戏的核心,翻译成中文就是“联合创作”。在我们游戏画布上,来自全球的玩家和艺术家们都可以在同一块画布上创作,与其他玩家及粉丝交流,创造出令人惊叹的艺术作品。DJ Snake将积极参与Pixel-Infinity和粉丝们进行互动,联合创作NFT艺术。粉丝们可以和他共同完成一幅NFT艺术作品。一旦这幅NFT艺术品拍卖成功后,粉丝们和DJ Snake可以共同分享拍卖收益。除了NFT外,粉丝们还有机会获得明星的限量周边空投。



与Co-Create概念紧密相连的Social-Fi,也就是Social+DeFi,是基于Web3打造的基础设施平台,中文即为“去中心化社交”。我们平台力推“社交功能”,为粉丝和明星们提供了一个多元化的互动平台。粉丝与粉丝之间可以玩游戏加社交互动,粉丝与明星之间甚至也可以打破社交壁垒进行互动。



上星期,Element.Black举办了Workshops for Impact艺术工作坊,并邀请了香港艺术家Jimmy Rice及香港画家及插画家何博欣Vivian Ho带领约100位本地中学生利用Pixel-Infinity创作以环境为主题的画作,培养学生对科技及艺术的兴趣、推动NFT艺术融入教育及支持环境可持续发展。



Element.Black很荣幸能与世界知名艺术家合作,为粉丝和明星们提供了一个多元化的互动Social-Fi平台,打破社交壁垒与不同背景的专业艺术家、名人及其他粉丝们联合创作NFT艺术品。 Element.Black 认为,Pixel-Infinity不仅能让中学生、粉丝们、艺术家及名人等多元化玩家互动及联合创作,还将为创意横溢的新人才开辟发展新路。



有关Element.Black

Element.Black 是一家元宇宙基础设施开发公司,专注于通过 Social-Fi和 NFT 商品制造为元宇宙提供设计素材和道具市场。凭借一支有经验及对艺术有热诚的创始团队,Element.Black已与多名国际知名艺术家建立合作伙伴关系,包括荷李活电影《E.T. 外星人》海报艺术家John Alvin、动画艺术家Andrea Alvin及德国艺术家Mikail Akar。加入NFT新元素下,他们的艺术作品更显现ELT NFT跨地域、年龄及界别的共融发展精神,幷提升投资及收藏价值。日前, Element.Black与SHOUT Art Hub & Gallery合作举办了基于Pixel-Infinity 的ELT NFT艺术展览会。



联合创作NFT Social-Fi平台 Pixel-Infinity是一个通过智能合约完成NFT的制作,储存在去中心化AR平台。利用了去中心化的PATREON搭建了由名人和粉丝共建的内容空间,幷且由去中心化自治组织(DAO)来建立名人与粉丝的互动,通过去中心AR存储,达成内容的永久保存。



欲了解更多有关Element.Black的资料,请浏览:https://www.element.black/



如有垂询,请联络:

AJA Capital 艾明资本

庾婉华/吕婉琪/罗思正

电话:(852) 9665 2789 / (852) 9155 5615 / (852) 9326 1113

电邮: avy.yu@ajacapital.com.hk / janet.louie@ajacapital.com.hk / eudice.law@ajacapital.com.hk







话题 Press release summary



部门 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network