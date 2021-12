安乐工程荣获建造业议会杰出承建商大奬2021杰出表现及推动专业备受嘉许

香港, 2021年12月20日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司(股份代号:1977),连同其附属公司(统称为「安乐工程集团」,「安乐工程」或「集团」)欣然宣布于首届「建造业议会杰出承建商大奖2021」夺得「专门行业承造商」类别的「杰出承建商大奖」和「推动专业奖」两项殊荣。以上奖项肯定了安乐工程积极推动行业创新,以及致力推动业界人才专业化方面的出色表现,对行业和社会作出贡献。

图片一:安乐工程于「建造业议会杰出承建商大奖颁奖典礼2021」获颁「杰出承建商大奖」,由行政长官林郑月娥女士担任主礼嘉宾

图片二:安乐工程于「建造业议会杰出承建商大奖颁奖典礼2021」获颁「推动专业奖」

图片三:安乐工程集团董事总经理罗威德先生于颁奖典礼台上分享得奖感言

安乐工程集团董事总经理罗威德先生于颁奖典礼上表示:「我们很荣幸获得以上殊荣,印证业界对安乐工程的高度认可。作为领先的机电工程服务供应商,安乐工程扎根香港多年,一直致力于推动创新、数码化、人才培育及可持续发展,并于业务营运过程中履行集团的环保及社会责任。」



印证安乐工程推动创新、可持续发展、专业化及人才培育的丰硕成果



「建造业议会杰出承建商大奖2021」获誉为建造业奥斯卡,是本港承建商的最高荣誉之一。安乐工程喜获两项殊荣,推动集团继续为行业及社会作出更大贡献。奖项肯定了安乐工程多年来于推动创新科技应用方面取得丰硕成果,例如运用建筑信息模拟(BIM)及组装合成建筑法(MiC)推动行业数码化。



安乐工程亦成功于业务营运中结合环境、社会和管治(ESG)元素,更成为本港首家机电工程集团获得建造业议会可持续金融认证计划认证,支持绿色金融及可持续发展。同时,集团透过丰富而多元化的人才培训、员工活动及创新项目,提升本地建造业的专业水平,提振行业以吸引更多年轻人才。



罗威德先生补充道:「创新、可持续发展、专业化及吸引更多年轻人才是未来建造业发展的关键。获得以上殊荣不仅是对我们工作成果的肯定,更鼓励我们未来继续于上述各方面深耕,为行业及社会作出贡献。」



关于安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立,是为香港领先的机电工程服务供应商之一。集团总部设于香港,业务覆盖澳门、中国内地、英国和美国。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务,市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技,升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司,于香港交易所主板挂牌(股票编号:1977)。





话题 Press release summary



部门 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network