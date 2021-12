Monday, 20 December 2021, 19:00 HKT/SGT Share:

来源 GaN Systems GaN Systems公司和合作伙伴应对零排放挑战 - 清洁科技投资者与电动汽车行业领导者一起参与了1.5亿美元的增资融资

- 战略投资者利用GaN建立电气化平台实现电源效率的突破

加拿大渥太华, 2021年12月20日 - (亚太商讯) - 氮化镓(GaN)功率半导体的全球领导者GaN Systems 公司今天宣布,其合作伙伴的生态系统不断壮大,通过加速全球可持续发展和清洁技术革命,应对净零排放挑战,中和二氧化碳(CO2)和其他温室气体的排放。



高效的发电、配电和转换是推动可持续性和减少排放的关键因素。 由于氮化镓在本质上比硅和碳化硅更高有效,任何使用氮化镓设计的电力转换设备制造商都会为地球的环保做出贡献。 最大的回报来自于在最大的电力来源和用途上实施GaN。工厂和工业电机是最大的电力用户之一。西门子微型驱动器产品经理Christian Neugebauer说:"在电机驱动器中使用GaN,西门子能够提高驱动器的效率。"通过GaN,西门子可以切换到更高的频率,从而使电机响应时间比高压驱动系统更快。" 而且,随着我们大家在观看视频、分享图片、在线游戏和音乐流中使用更多的数据,数据中心里越来越多的电源采用GaN,从而减少了50%的功率消耗,提高了功率密度。



在发电方面,Enphase能源公司认识到氮化镓对逆变器设计的重要性,其效率更高,功率密度增加50%。 除了确保源电力的清洁,Enphase也在减少对稀缺自然资源的消耗。由于GaN能够以更高的功率和更小的规模运行电力系统,铜、塑料和其他材料的使用大大减少。



在消费类设备方面,GaN Systems 公司的合作伙伴也在效率方面进行了阶梯式的改进,并在产品中使用更少的材料。 戴尔和Harman在这方面起到了带头作用。 Harman不仅缩小了充电器的尺寸,在生产中使用更少的材料,而且还采取了额外的措施,在其产品中使用90%的再生塑料。



投资者认为氮化镓技术是应对气候变化的一个重要武器。 参与这轮1.5亿美元投资的GaN Systems 公司的长期投资者,也是清洁技术领域的领导者,包括加拿大商业发展银行(BDC)、Cycle Capital、加拿大出口发展公司(EDC)和宝马iVentures。本轮融资的新投资者包括领投的Fidelity Management & Research Company LLC,以及USI、Vitesco Technologies、Dockyard Capital Management、和金沙江资本。



Cycle Capital创始人兼管理合伙人Andrée-Lise Méthot表示:"作为GaN Systems 公司的长期投资者,我们一直看到GaN有潜力让客户实现净零碳排放的承诺。 "我们对该公司在可靠性和效率方面的领导地位印象特别深刻,行业领导者选择GaN Systems 公司来满足他们的下一代电力需求就证明了这一点。 我们将继续支持该公司实现其使命,并期待看到GaN的持续成功对可持续发展产生的积极影响。"



GaN Systems 公司首席财务官Chris Zegarelli说:"对这轮融资的兴趣从一开始就很强烈。 "我们看到了一系列的投资者,有希望加深长期合作关系的战略伙伴,也有认识到我们的技术领先性并看到氮化镓固有的可持续发展优势的新投资者。" "GaN Systems 公司的氮化镓半导体代表了清洁能源转型的一项关键使能技术。氮化镓为电动汽车和可再生能源系统带来了重要的效率和性能提升。BDC资本清洁技术业务部董事总经理Zoltan Tompa表示:"这项技术还将有助于大幅降低数据中心和数百万消费电子设备的能耗。"作为GaN Systems 公司的长期投资者,BDC资本很高兴能增加对这家具有高度影响力的加拿大清洁技术公司的支持。"



GaN Systems 公司首席执行官Jim Witham说:"在这轮融资中,我们看到了来自战略伙伴的强烈兴趣和支持。 我们与Vitesco和USI的合作将加强我们在电动汽车用氮化镓方面的领导地位。我们与金沙江资本的合作将使我们能够在中国的多个目标市场继续发展。这些合作关系建立在与宝马、丰田、西门子和其他公司长期合作的基础上,将继续推动GaN在整个目标市场的发展势头。我们都期待着与这些伟大的公司合作,在汽车、消费、企业和工业市场推广氮化镓。"



关于GaN Systems 公司



GaN Systems 公司是氮化镓功率半导体的全球领导者,拥有最广泛的晶体管产品组合,能独特地满足当今最苛刻的行业的需求,包括消费电子、数据中心服务器和电源、可再生能源系统、工业电机和汽车电子。作为行业领先的创新者,氮化镓系统使设计更小、更低成本、更高效的电源系统成为可能。该公司的获奖产品提供了摆脱旧技术硅的限制来进行系统设计的机会。通过改变晶体管的性能规则,氮化镓系统使电源转换公司能够彻底改变他们的行业并改变世界。欲了解更多信息,请访问:www.gansystems.com或在 Facebook、Twitter和 LinkedIn上,并扫描此 QR code获取我们的微信。



