Monday, 20 December 2021, 10:06 HKT/SGT Share: 国内「植发第一股」市值破90亿港元 雍禾医疗未来增长潜力巨大

香港, 2021年12月20日 - (亚太商讯) - 12月13日，被称为「植发第一股」雍禾医疗正式登陆港交所，共发行9,442.4万股股份，发行价为每股15.8港元，每手500股。上市后，雍禾医疗股价最高上涨至19.00港元，涨幅达20.25%，最新市值有望冲百亿港元。



雍禾医疗是中国领先的专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团，提供涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护等一站式毛发医疗服务。按2020 年相关服务产生的总收入计，雍禾医疗是中国植发医疗服务市场及医疗养固服务市场规模最大的企业，分别占有10.5%及4.3%的市场份额。



业务结构持续优化 竞争优势助其「秃」出重围



据国家卫生健康委员会调查显示，2020年，中国脱发人口已突破2.52亿人，即每6人中就有1人脱发，且呈现明显的低龄化趋势。随着消费者对养发固发越发关注，雍禾医疗也通过持续不断的产品和服务创新，拓展业务产业链，实现业务多元化，以满足客户的多样化需求，从而实现增加客户黏性、丰富收入结构等目的。



据了解，经过不懈的探索和创新，雍禾医疗已经成功建立了以医学毛发状况为核心，辅以手术、仪器、药物等多种治疗手段的毛发医疗服务一站式体系。雍禾医疗以检测为出发点，自主研发了毛发检测仪，准确分析脱发程度，不断提高诊断各种毛发问题的能力。



值得一提的是，雍禾医疗是目前唯一一家可实时获取患者人数、植发手术量及毛发移植数量的连锁医疗机构；公司还推出智能咨询服务软件，通过人工智能客服对患者进行初步筛查、分诊、实时上传病例，并提供相应的术前咨询和术后服务；在线上医疗方面，患者能通过雍禾医疗微信小程序获取毛发移植手术的介绍、价格等信息，目前已有超811,000名注册用户。业内领先的技术独特优势将进一步促进雍禾医疗品牌的发展，巩固其市场领导地位。



一站式带动业绩持续上涨 加大研发投入强者恒强



2010 年，雍禾医疗成为了中国首家通过ISO认证的植发医疗服务提供商。经过数十年的深耕发展，雍禾医疗目前在中国52个城市拥有53家医疗机构，是国内最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构，雍禾植发也已成为中国植发医疗机构中最知名及最值得信赖的品牌。



业务结构的持续优化，也使雍禾医疗业绩保持了稳定增长。据招股书数据显示，近年间雍禾医疗的总收入经历显著增长，截至2021年6月30日止六个月，公司营业收入为10.5亿元。利润方面，2018年-2020年，雍禾医疗毛利分别为7.0亿、8.9亿和12.2亿元。未来随着公司医疗养固业务品牌口碑的形成，医疗养固业务将为雍禾医疗带来稳定的现金流，市占率有望持续提升。



同时，雍禾医疗还在积极提高自身的技术能力，2018-2020年间，雍禾医疗的研发支出增速不断攀升，截至2021年6月30日止六个月的研发开支达人民币620万元。此外，公司积极加强与外部机构进行学术交流和合作，提高毛发疾病诊断和治疗相关的研发技术水准。随着研发实力的持续增强，雍禾医疗未来的盈利水平有望进一步提升。



整体来看，作为国内最大的毛发医疗服务商，雍禾医疗造血能力优秀，此次港股上市乘「颜值经济」东风，立足高成长植发赛道，作为「植发第一股」的稀缺性价值将进一步凸显。雍禾医疗的技术、服务、研发、口碑等优势也将在资本市场支持下实现快速扩张，未来发展值得期待。





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