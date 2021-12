Thursday, 16 December 2021, 17:57 HKT/SGT Share:

来源 Qingci Games Inc. 中国知名的移动游戏开发商及发行商青瓷游戏于香港交易所主板上市

香港, 2021年12月16日 - (亚太商讯) - 中国知名的移动游戏开发商及发行商——青瓷游戏有限公司(「青瓷游戏」或「公司」,连同其附属公司,「集团」,股份代号:6633.HK),今天于香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市。

青瓷游戏管理层于上市仪式中主持敲铜锣仪式,标志着青瓷游戏正式于香港交易所主板上市。左为执行董事兼首席财务官刘斯铭先生,右为执行董事兼首席执行官黄智强先生

青瓷游戏本次全球发售85,000,000股股份,发行价格为每股11.20港元,于扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,全球发售所得款项净额预计约为863.1百万港元(不含超额配售)。



作为中国知名的移动游戏开发商及发行商,于2020年,在中国所有移动游戏公司中,按休闲游戏流水计,青瓷游戏排名第三;按放置类游戏流水计,青瓷游戏排名第二;按自主研发Rogue-like RPG的流水计,青瓷游戏排名第二 。「青瓷」品牌吸引了庞大、忠诚且活跃的玩家群,形成了青瓷的玩家社群——「青瓷社群」。集团在其官方账号及社交媒体平台群组拥有10.4百万名青瓷铁粉 。集团自研放置类游戏《最强蜗牛》推出后首个月内录得流水超过人民币400 百万元,2020年6月至12月的平均月活跃人数超过440万人,并在2020年中国iOS游戏畅销榜上排名第二。



公司招股期间获得资本市场良好反应,并引入六名基石投资者,其中库卡在线娱乐有限公司(由阿里巴巴集团控股有限公司最终拥有)及Boyu Capital Group Holdings Ltd.(由博裕资本投资管理有限公司管理)为集团现有股东,分别以1000万美元及1500万美元认购公司股份反映公司的运营实力和优势,充分体现公司以优秀的业绩深受市场认同。



青瓷游戏有限公司执行董事及首席执行官黄智强先生表示︰「青瓷自创立以来,始终坚持倾注匠心,创作具有独特表达的内容与游戏,致力于为玩家带来具有『青瓷』品牌标志性特色的非凡体验。在香港上市,对青瓷游戏来说是一个重要的里程碑。未来,我们将以上市为契机,继续丰富优质的游戏产品组合,增强游戏开发及运营能力;加强公司在全球移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及『青瓷』品牌和公司的IP的市场知名度;致力于为股东和投资者创造更大的价值。我们将继续坚守初心,让世界各地的玩家都可以感受到青瓷游戏的独特魅力。」



关于青瓷游戏有限公司

青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商及发行商,旨在为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且游戏体验精彩独特的移动游戏。作为中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)及Rogue-like RPG的领军企业,青瓷已开发、发行并运营多款受欢迎的游戏。集团的标志性移动游戏(例如《最强蜗牛》)实现高额流水,并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。



投资者及传媒查询:

青瓷游戏

投资者关系

邮箱:ir@qcplay.com



博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉小姐 +852 3150 6763 kelly.fung@pordahavas.com

陆 淼小姐 +852 3150 6788 ivy.lu@pordahavas.com

刘 媛小姐 +8621 3397 8796 louise.liu@pordahavas.com

陈 蒙小姐 +8621 3397 8842 mona.chen@pordahavas.com





话题 Press release summary



部门 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Qingci Games Inc. Dec 6, 2021 11:52 HKT/SGT 青瓷游戏宣布于香港交易所主板上市计划 更多新闻 >>