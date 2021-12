Thursday, 16 December 2021, 16:52 HKT/SGT Share:

来源 Legend Capital 君联资本所投企业顺丰同城成功登陆港交所

香港, 2021年12月16日 - (亚太商讯) - 12月14日,君联资本投资企业顺丰同城(09699.HK)在港交所成功上市,顺丰同城此次公开发行1.31亿股,发行价16.42港元,公司自全球发售收取的所得款项净额约为20.313亿港元。



顺丰同城是中国最大的全场景第三方同城配送平台,自2016年开始聚焦即时配送领域,并于2019年开始独立运营。从面向B端商户的客制化和标准化产品体系,到面向C端用户的取、送、买、办等服务,全面覆盖新消费行业的各种配送需求。顺丰同城凭借开放的生态、智慧物流和数据生态为一体的智慧信息系统、多元运力融合形成的覆盖全城的高效运力网络,和满足多样化需求的产品体系,为用户提供商业配送、日常取送件以及帮买帮办的一体化即时物流解决方案。



君联资本于2020年投资顺丰同城,投资后在公司的运营管理提升、外部战略资源对接等方面提供了积极主动的增值服务。



君联资本表示:“顺丰同城是中国即时配送领域不可或缺的基础设施服务商,公司CEO孙海金先生带领的顺丰同城团队战斗力极强,在过去5年取得了令人欣喜的业绩成长。顺丰同城的核心能力在于‘多场景需求’和‘多属性运力’的高效匹配和协调融合,其商业模式的内核是‘技术驱动的资源共享平台’。公司业务是典型的双边增长模型,支撑这张全国的覆盖的即时配送网络具有极高的资金和技术门槛,网络具有较高的稀缺性,顺丰品牌几十年耕耘,在B端客户、C端客户心中树立了“高品质服务”的形象,这种先天的品牌势能也为顺丰同城发展提供了良好的基础。我们相信,上市对顺丰同城未来在公司治理、人才发展和资金上将有更大助力,也为顺丰同城提供了更广阔的发展空间。”





