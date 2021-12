Wednesday, 15 December 2021, 15:40 HKT/SGT Share:

来源 Edvantage Group Holdings Limited 中汇集团(0382. HK)紧跟国策办学 再度落地优质职业教育并购项目 各层职教协同效益显著 培养更多优质职教人才 中汇集团教育品牌增强

香港, 2021年12月15日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区最大的民办商科高等及职业教育集团中汇集团控股有限公司(”中汇集团”或”本集团”,股票编号:0382.HK)欣然宣布收购广东太阳城实业有限公司(”目标公司”)之100%股权,总代价为人民币1.5亿元,即约1.8亿港元。目标公司持有广东华商技工学校(”华商技工学校”)或(”目标学校”)之100%股权。本次收购符合国家大力发展职业教育的趋势,华商技工学校的加入不仅补充了本集团于广东省职业教育办学体系,令各层次职业教育协同效益更为凸显,同时为社会培养及输送不同职业教育层次的技能型人才,进一步增强中汇教育品牌。



华商技工学校于2007年5月获批准成立,为一所省属全日制技工学校,位处地理位置优越的广东省,截至目前在校学生约5,400人。目标学校与广州华商学院(”华商学院”)及广州华商职业学院(”华商职业学院”)共享优质办学资源,学校拥有一流办学条件、丰富教学资源及高水平、高素质的”双师型”师资队伍,并设有培训中心,围绕粤菜师傅、南粤家政、广东技工等“广东三大工程”等开展职业培训项目,是华商职业培训、技能鉴定、创新创业、社会服务综合基地。华商技工学校紧贴市场设置13个专业,覆盖新商科、幼儿教育及大健康等人才需求旺盛的学科,学生升学通道宽阔。同时,华商技工学校与超百家知名企业建立校企合作,100%推荐就业,就业率高达98%,实现高就业率、高素质就业及高质量就业的”三高”就业态势。



生源高增速 业绩强增速带动集团整体表现 培养多层次优质职教人才

受惠于国家政策大力推动职业教育发展,如职普融通、职普招生大体相当、职业本科占比量化及职业高考推出等政策的驱动,叠加广东省天然的人口优势及用工的短缺,华商技工学校之生源自2021/22学年开始有望实现持续高速增长,亦可为华商职业学院提供有效生源池,间接输送生源至华商学院。与此同时,目标学校为学生提供多元化而高质量的教学服务,以支持培养大批高质量技能型人才。



得益于学历业务学生人数的稳健增长及平均学费的逐渐释放,叠加非学历业务的大力拓展,本集团预计华商技工学校的业绩增速自2022财年开始步入快速收成期,将进一步带动本集团整体的业绩高质量表现。



各级职业教育业务协同效益显著 办学规模及教育品牌进一步提升

本次并购令本集团的职业教育业务协同效益进一步显著,不仅令办学层次更宽,实现了广东省学校应用型本科、高职、中职职业教育体系全覆盖,培养不同职业教育办学层次的学生,同时叠高了资产壁垒,进一步扩大了本集团之学校资产组合,构筑中汇高端教育品牌护城河,此外延伸了集团的发展道路,广东省三所学校的生源正向内循环叠加教育品牌的凸显,推动及实现本集团的高质量可持续发展。



华商技工学校的加入也令整体办学量与质得到进一步提升:一方面,本集团在校学生规模进一步扩大,增强整体营收能力;另一方面,华商技工学校与本集团旗下院校专业优势互补、协同发展,持续为社会输送优质的技能型人才,拔高中汇教育品牌规格。



未来展望

展望未来,本集团将紧贴国家大力发展职业教育的方向,坚持高合规和高质量办学,在国家急需人才之领域联合行业龙头企业,加快加深职业教育业务的轻重资产布局,为国家培养具有国际视野的应用型、创新型、复合型以及具有社会责任感、以服务社会与国家为目标的高端职业技能型人才,助力国家实现”到2035年职业教育整体水平进入世界前列,技能型社会基本建成”的目标。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司(”本集团”,股票编号:0382.HK)为粤港澳大湾区最大的民办商科高等及职业教育集团,及教育行业中拓展国际市场的早期先行者,于2019年7月16日在香港主板上市。截至目前,本集团的在校学生人数约7.7万人,旗下拥有9间民办教育机构。分别为位于中国广东省的广州华商学院(应用型本科)、广州华商职业学院(高等学历职业教育)、广东华商技工学校(中等学历职业教育);位于中国四川省的四川城市职业学院(高等学历职业教育)、四川城市技师学院(中等学历职业教育);位于中国香港的大湾区商学院 GBA Business School (GBABS);位于澳大利亚墨尔本的澳洲国际商学院Global Business College of Australia (GBCA);澳洲中汇学院Edvantage Institute Australia(EIA);以及位于新加坡市区的新加坡中汇学院Edvantage Institute (Singapore) (EIS)。







