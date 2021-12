Tuesday, 14 December 2021, 12:24 HKT/SGT Share: 业绩高速增长稳居行业第一 登陆港股市场的雍禾医疗充满发展潜力

香港, 2021年12月14日 - (亚太商讯) - 近年来,随着人们对健康的重视,以及对外在颜值的关注,中国植发服务市场稳步发展。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年中国的植发医疗服务市场达人民币134亿元,预计于2030年增长至人民币756亿元,行业发展空间十分广阔。



深耕中国毛发医疗行业数十年 市场地位不俗



雍禾医疗是中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构,截至最后实际可行日期,在全国52个城市经营53家医疗机构,为客户提供一站式毛发医疗服务,涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。



根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年相关所服务产生的总收入计,雍禾医疗是中国植发医疗服务市场及医疗养固服务市场规模最大的企业,分别占有10.5%及4.3%的市场份额;按于2020年底的注册医生人数、于2020年底的运营中医疗机构数量以及2020年的就诊植发患者人数计,该公司排名第一。



据了解,雍禾医疗采用标准化及可扩展的商业模式来经营以自营医疗机构为主的连锁植发医疗机构。该等商业模式具有高度的可扩展性,不仅能使其实现在地理上的快速扩张,亦能促进该公司在服务项目和服务方式上实现高效拓展,令雍禾植发已成为中国植发医疗机构中知名及值得信赖的品牌。



业务规模迅速增长 运营与医疗服务能力行业领先



优质的服务及强大的品牌效应,让雍禾医疗的业务规模迅速增长,业务覆盖全国主要核心城市。全面的战略扩张,让其业务能够满足更多顾客需求,进而为长期发展构筑坚固的护城河。未来雍禾医疗计划将通过向低线城市渗透来进一步扩大地理覆盖范围,同时将借标准化运营程序提升在已建立业务城市的渗透率,目标于未来几年内达到接近一百家植发医疗机构,并向综合医疗养固服务医院转型。



与此同时,雍禾医疗还具备着行业领先的运营能力与医疗服务能力。得益于巨大的规模效应,该公司从供货商获得有利的条款、提高运营和广告效率,并分配更多的资源投资于研究和基础设施,同时能实现集团内资源的高效调配,提高整体运营效率,进而让公司能够有效控制成本、提高盈利能力。此外,公司将持续投资于技术基建设施及软件能力,拟开发弹性可拓展的信息技术体系,推行数据运用与分析、智能服务及在线服务,以配合公司一站式服务体系,优化患者就诊体验。



不仅如此,雍禾医疗还通过严格的招聘标准和统一全面的在职培训,培养了一支规模庞大的医疗专业队伍,坚持以专业人才为毛发医疗服务的核心,专注于建立健全的人才引进、人才挽留和人才培养计划。目前,该公司已建立一支由1,233人组成的行业内规模最大的专业医疗团队,日后将持续引进公立医院毛发诊疗专家医生进行坐诊及培训,与高校、三甲医院合作,以具有竞争力的薪酬待遇和人才发展政策,引入更多优秀人才,确保患者在公司网络的任何医疗机构均能够得到优质医疗服务。



持续推进产品和服务的创新 业绩高速增长



在保持行业领先优势的同时,雍禾医疗还在持续不断地进行产品和服务的创新,并不断扩大该公司的业务范围,从提升患者体验和舒适度出发,紧跟患者的临床需求,升级治疗方案。目前,该公司已成功建立了以医学毛发状况为核心,辅以手术、仪器、药物等多种治疗手段的毛发医疗服务一站式体系,同时通过自主研发活动及与合作伙伴共同努力,不断研发手术器械和医疗养固设备。



该等提升令其雍禾医疗业绩高速增长。招股书数据显示,2018-2020年,雍禾医疗的总收入分别为人民币(下同)9.34亿元、12.2亿元及16.4亿元。2021年上半年,该公司实现收入10.5亿元,较2020年同期增长75.1%。毛利率方面,2018-2020年,其毛利率分别为75.2%、72.6%、74.6%,毛利率连续三年均保持在70%以上,彰显雍禾医疗强大的综合实力。



面向未来,雍禾医疗表示:公司将致力于成为一站式毛发医疗服务的全球领导者,继续整合行业资源,进行医疗机构的扩张和升级,同时,积极推进产品和服务创新,提倡多品牌战略,加强人才培养和引进。可以预期,雍禾医疗本次登陆港交所,有望在资本市场的助力下,持续提升其市场份额,创造更大的发展想象空间。





