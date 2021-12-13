进入商业物业管理细分赛道 世茂服务收购商业物业管理服务相关业务



香港, 2021年12月13日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司（「世茂服务」或「公司」；香港联交所股份代号：873.HK）发布公告，公司拟将收购上海世茂在中国从事的物业管理服务业务及相关增值服务。本次收购完成后，世茂服务将可以进入商业物业管理和设施设备管理等细分领域。



作为中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商，收购事项将与世茂服务现有营运及业务布局相辅相成，巩固其现有的优势地位，产生协同效应，加速公司发展，并创造更大价值。



通过本次收购所获取的项目均在一线和重点二线城市，有诸多城市地标项目，具有很好的品牌效应，将极大助力世茂服务市场业务拓展。同时，标的在管商业项目的客户属于高端客户，将为公司创造进一步发掘业务的可能。



目标业务是上海世茂通过其全资附属公司世茂物业管理有限公司及其他29家附属公司在中国从事的物业管理服务业务及相关增值服务，其包括在中国提供商业／住宅及其他物业（包括但限于商业综合体、政府及公共设施）的物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。截至2021年6月30日，目标业务在14个省份及24个城市有70个项目，在管建筑面积约为4.65百万平方米，合约建筑面积约为10.79百万平方米。



世茂服务控股有限公司（股份代号：873）

世茂服务成立于2005年，是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群，截至2021年6月，公司在管面积超1.75亿平方米，在管物业超过530项，合约面积2.39亿平方米，涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态，为近320万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。



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