香港, 2021年12月13日 - (亚太商讯) - 近年来,「脱发」问题频频成为网络热议话题。由于生活作息不规律、压力增大、环境污染等问题,越来越多的人尤其是年轻人开始面临脱发的困扰,脱发经济也应运而生。作为植发行业的佼佼者,雍禾医疗(2279.HK)于12月13日正式登陆港股市场。发售期间,雍禾医疗认购火热,最终获超额认购160.06倍,招股价为每股15.80港元。



据了解,雍禾医疗是中国领先的专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团,按2020年的总收入计,该公司是中国植发医疗服务市场及医疗养固服务市场规模最大的企业,分别占10.5%以及4.3%的市场份额。



植发市场前景可观 行业领先优势明显

根据中国国家卫生健康委员会调查显示,2020年,中国脱发人群达到2.51亿人,预计到2030年扩大至2.58亿人。但是,其中只有极少一部分人群选择去接受毛发医疗服务。因而该市场存在巨大的未获满足的市场需求以及庞大的增长潜力。此外,随着人们收入的提升以及美学经济的兴起,进一步推动了毛发医疗服务市场的发展。根据弗若斯特沙利文,中国毛发医疗服务市场规模预计以22.3%的复合年增长率于2030年达到1,381亿元(人民币,下同)。



雍禾医疗深耕中国毛发医疗行业十余年,业务涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。该公司建立了一支由1,233人组成的专业医疗团队,其中包括246名注册医生,在行业内遥遥领先。通过标准化的诊疗服务体系,雍禾医疗的任一医疗机构均能为患者提供优质的医疗服务。



在确保服务质量的前提下,实现了医疗机构的快速扩张。截至最后实际可行日期,雍禾医疗在中国52个城市经营53家医疗机构,是中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。



今年5月,雍禾医疗还收购了美国植发医疗服务提供者显赫植发的香港业务,将业务触角延伸至中国内地以外。雍禾医疗在该地区的逐渐发力,将进一步巩固其行业领先地位。未来,凭借着已经在行业内建立的领先优势以及优质的医疗检测和诊疗能力,雍禾医疗将把握住中国毛发医疗服务市场巨大的上升潜力。



财务数据亮眼 获多家基石投资者青睐

除了业务规模持续扩张外,雍禾医疗的财务数据亦十分亮眼。2018年-2020年,雍禾医疗总收入从9.3亿元增长至16.4亿元,截至2021年6月30日止六个月,该公司收入10.5亿元,同比增长75.1%。净利润方面,2018-2020年,雍禾医疗净利润从5350.0万元增长至1.63亿元,复合年增长率达74.7%。



广阔的行业前景以及靓丽的财务数据,让雍禾医疗获得多家投资者的青睐。本次IPO,雍禾医疗共获得包括NCC Fund、Lake Bleu Prime、Hudson Bay、LAV Star Funds、E Fund、WT、Enreal and Forreal Funds、常春藤基金、Athos Capital、及York Asian Opportunities在内的10家基石投资者合计认购总额9700万美元的发售股份,占超额配售权行使前发行规模的50.64%。



本次IPO,雍禾医疗计划将募集资金用于扩充和升级中国境内网络的现有植发医疗机构、对其产品及服务项目创新拨资、在中国整合行业资源,提升公司的品牌知名度等。在资本助力下,雍禾医疗有望实现服务质量的飞跃,并进一步加速扩张其业务规模,在竞争激烈的毛发医疗服务市场中持续扩大其领先优势。





   