Monday, 13 December 2021, 14:49 HKT/SGT Share: 多项运营指标位居行业第一 固生堂已成功登陆港交所

香港, 2021年12月13日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，在国家政策的积极引导等影响下，我国中医大健康产业显著扩大，据弗若斯特沙利文，中医大健康产业的市场规模预期于2030年达到约3万亿元。投资者也对中医药板块持续看好，使得该板块热度不减。近日，「万亿中医医疗服务赛道龙头企业」固生堂（2273.HK）率先登陆港交所，极具稀缺性和高成长性，配置价值突显。



商业模式确定性高 「把脉」中医大健康市场

作为中国最大私营中医医疗健康提供商之一，固生堂自2010年成立以来一直致力于获取线下中医医疗健康资源，打造值得信赖的线下中医品牌，为客户提供全面中医医疗健康解决方案，满足客户多元化的医药及健康需求。



经过多年的业务发展，固生堂的商业模式不断优化。据了解，固生堂于2018年开始整合线下医疗机构与在线医疗健康平台，是能够利用在线医疗健康平台实现线下医疗服务网络与在线平台的有效对接的首批中医医疗服务提供商之一。在线线下业务的连通让固生堂的业务迅猛扩张，并具有行业关键优势。



据了解，固生堂通过线下及在线医疗服务网络，目前已为遍布30个省超过340个城市的客户提供服务。借此独特的商业模式，固生堂成功将绝大部分医师由线下带至在线。截至2021年6月30日，超过19000名医师在医疗服务网络执业，累计客户人数接近1.9百万，累计客户就诊量于同日超过8.4百万人次。由此，固生堂通过在线医疗健康平台与线下医疗机构相结合，打破了传统中医诊断及治疗模式在时间及空间上的限制，从而迅速在中医大健康市场占据制高点。



另外，固生堂于2017年开发并应用云HIS，致力于在扩大业务规模和维护质量控制能力的同时，高效管理从上游采购到下游配送的全供应链，实现标准化及集中化。



行业发展前景广阔 现金流充足长期增长可期

近年来，在新冠疫情的催化下中国中医大健康产业已显著扩大，占2019年中国医疗健康市场总额19.7%的市场份额，这一市场规模在2019年至2030年的年复合增长率为11%，预期在2030年达到2.97万亿元，同期增速快于中国整体医疗健康行业。



固生堂有整合市场的潜力，在行业位居多个第一：医疗健康解决方案收入排名第一、线下医疗机构数目排名第一、线下医疗机构网络覆盖城市数目排名第一、中医师数量排名第一、国医大师人数排名第一、2020年累计客户就诊量排名第一、在中国所有同时拥有线下及在线医疗服务网络的私营中医医疗健康提供商中排名第一。



商业模式渐入佳境，为固生堂的业绩高增长奠定基础。招股书披露，固生堂的收入由截至2020年6月30日止六个月的人民币335.9百万元增加78.1%至截至2021年6月30日止六个月的人民币598.2百万元。毛利由截至2020年6月30日止六个月的人民币155.3百万元增加72.6%至截至2021年6月30日止六个月的人民币268.1百万元，现金流充足，盈利能力强劲。



本次赴港上市，固生堂拟将募资净额用于拓展在线线下业务、加强研发能力、加强供应链能力等方面。在政策红利频出和中医药赛道高增长的大背景下，固生堂的成功上市，有助于借助资本市场力量实现公司发展的全面跨越。





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部门 健康与医药

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