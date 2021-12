Friday, 10 December 2021, 14:43 HKT/SGT Share: 微博成功在港二次上市 未来发展长期向好

香港, 2021年12月10日 - (亚太商讯) - 2021年是港交所推行上市制度改革的第三个年度,上市新政的推进令香港资本市场焕然一新,不但引发新经济企业赴港上市的浪潮,也让香港作为国际金融中心的地位得到进一步巩固。一直深耕社交媒体领域的微博(9898. HK),是行业领先的新经济企业,于12月08日成功在港二次上市,此番回归恰逢其时。



自2009年推出以来,微博依托多元化的内容产品、全面的内容主题和内容创作者,建立了一个充满活力的生态系统,在中国和全球190多个国家的华人小区积累了庞大的用户群,为用户、内容创作者以及广告及营销客户提供独特的价值主张,并获得稳定的收入和利润率增长。



全面的产品布局 满足多样化需求



微博强大的影响力源自其优秀且独到的产品,具体可以分为面向用户、广告及营销客户、平台合作伙伴三类产品。



在用户产品方面,微博以构建简单实用的工具为中心进行产品开发,构建起一个供用户访问、发现、创作、分发及互动的实时性平台。在此基础上,微博持续推陈出新,开发出诸如@提到、热点等被互联网领域广泛采用的功能性社交产品,满足用户多变的需求的同时,不断提升竞争优势,强化内生增长动力。



广告及营销客户产品方面,微博通过提供广告营销解决方案及分析工具,助力客户能够在微博平台推广其品牌,并保障其营销活动的有效性。如在营销推广上,微博凭借高质量的活跃用户群及名人、明星、KOL等的影响力,有效扩大客户知名度,进行高效触达。



平台合作伙伴产品方面,微博为合作伙伴打造了丰富的工具及服务,例如通过流量资源交换和内容流量共享,为版权内容提供者提供标准化、定制化产品,以及多种资源服务;为KOL、MCN机构及自媒体等伙伴提供后台管理、流量支持及产品解决方案服务等。如此一来,微博在实现合作伙伴目标的同时,形成多样化及高质量的内容,完善微博的内容生态系统,增加用户参与度,提升用户体验,扩大用户规模,增强平台影响力,实现共赢。



创新实力持续增强 未来发展不断向好



微博能够在飞速发展的互联网赛道中持续领跑,创新实力必不可少。招股书显示,微博于2018年、2019年、2020年的产品开发费用分别为2.5亿美元、2.84亿美元及3.24亿美元,并且投入大量研发资源在人工智能、云计算、大数据分析以及直播相关领域。



人工智能方面,微博基于用户行为及社交关系开发了全面的用户社交兴趣图谱数据库及推荐引擎,依托多种算法实现超大规模在线培训,为用户推送其更可能感兴趣及相关的信息,从而增加用户黏性。



云计算方面,微博的混合云平台可以在几秒内发现热议话题,在几分钟内自动快速扩展云服务器,并支持每秒百万级用户访问,为用户提供实时热议话题传播平台及稳定流畅的访问体验。



而在视频平台及直播系统方面,微博利用前沿技术,为身处不同网络环境的用户带来稳定且高质量的观看体验。得益于此,2019年6月至2021年6月,微博的日均观看视频用户数量以20%的复合年增长率增长。



展望未来,微博在招股书的募资用途及未来战略中均提到,要持续扩大用户群及提升用户参与度,改善内容生态系统,提升用户体验及变现能力。在确定性较高的赛道中,随着微博不断深化多元内容的生态系统建设、加强研发投入,预计其差异化的竞争优势将一再增强,影响力也将持续扩大。







