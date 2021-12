Friday, 10 December 2021, 08:31 HKT/SGT Share: 卓越商企服务稀缺资源赛道起跑加速 回购释放积极信号

香港, 2021年12月10日 - (亚太商讯) - 2021年对物业管理行业来说是复杂多变的一年,在此前物业公司扎堆上市的风口下,今年行业估值明显逐渐回归理性,再加上受部分地产行业巨头债务问题的影响,使关联物业企业的未来走向了不确定性。



12月6日,中央政治局召开会议,会议强调“稳字当头”,此次会议明确,要促进房地产业健康发展和良性循环,其中关于“良性循环”的提法属于首次。物管行业在提升居民便利度及在疫情防控下的重要性日益凸显。因此,市场恐慌情绪只会短暂地影响行业的股价表现,具有长期投资价值的优质股依然有望在后市中突围而出。



出于对自身业务的长期信心,有公司对股份进行回购,释放出对中小投资者负责任的态度,并传递企业有着长期投资价值的积极信号。如去年成功在香港联交所上市的卓越商企服务(06989.HK)于12月8日发布公告称,耗资99.30万港币在香港交易所回购21.40万股,根据此次回购数量和耗资情况计算回购均价约为每股4.64港币。12月9日,公司股价大升超过11%,领涨物业板块。



卓越商企服务作为国内领先的商务物业管理企业,在港股市场的物业管理板块上,更是一道“独特风景线”。公司专注在写字楼物业管理这一细分赛道,是稀缺属性较强的物业股。



根据公司的2021年中报显示,上半年卓越商企服务多项指标均录得不错的成绩,其中经营收入达到16.5亿元,同期增长率42.2%。公司总体毛利4.89亿,较去年3.12亿同期增长56.5%。同时,公司内部还给出了业绩增长指引,从2020年到2023年,归母净利润增长率不低于40%。



综合来看,具有稀缺资源赛道优势的卓越商企服务拥有长期投资价值。





