Thursday, 9 December 2021, 16:04 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC凭借智能创新勇夺三项业界大奖 通过ICT-MiiND策略 赋能企业创新发展 同时荣获CCF大数据与计算智能大赛、国际创新奖及通讯业联会非凡年奖

香港, 2021年12月9日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称「中信国际电讯CPC」）欣然宣布，于 2021 年 12 月荣获三项业界大奖。此次获奖充分肯定了中信国际电讯CPC致力推动 ICT 产业和 AI 算法的创新发展，展现了公司的创新理念，同时表彰优秀工作团队的成就及努力，一直专业专注为企业提供高质量的业务解决方案。

中信国际电讯CPC团队荣获CCF大数据与计算智能大赛的最高殊荣，在「基于人工智能的恶意软件家族分类」成为全场总冠军，勇夺一等奖。团队展示了中信国际电讯CPC于创新思维和算法计算的行业领导者实力

中信国际电讯CPC凭借颠覆性的扩增实境解决方案「DataHOUSE™ AR 千里眼」，荣获亚洲企业商会（Enterprise Asia）「国际创新奖」

中信国际电讯CPC获颁通讯业联会非凡年奖CAHK STAR Awards 2021 「最佳未来企业创新大奖」金奖

中信国际电讯CPC行政总裁李炳智先生表示：「能够于备受尊崇的国际和本地奖项中勇夺多项殊荣是对我们的技术与能力的认可，这些奖项印证了中信国际电讯CPC为未来不断转型求变，服务不断创新的优秀表现备受嘉许。也是对我们坚持『创新‧不断』的服务理念及对ICT-MiiND以智慧思维构建前瞻性策略的部署予以肯定。」



3 项业界大奖，包括：

-- 中国计算器学会 （China Computer Federation）CCF大数据与计算智能大赛．【首届】数字安全公开赛「基于人工智能的恶意软件家族分类」一等奖；

-- 亚洲企业商会（Enterprise Asia）「国际创新奖─服务与解决方案」奖；

-- 香港通讯业联会（The Communications Association of Hong Kong）通讯业联会非凡年奖CAHK STAR Awards 「最佳未来企业创新大奖」金奖。



优秀数据科学和算法设计技术屡创佳绩 国际大赛再次夺魁

此次的获奖团队由中信国际电讯CPC的五名数据科学专家组成，成功击败724支来自各知名院校、行业领导企业及研究机构，荣获CCF大数据与计算智能大赛的最高殊荣，在「基于人工智能的恶意软件家族分类」成为全场总冠军，勇夺一等奖。是次比赛过程中，中信国际电讯CPC团队需要同时处理大量高度非结构化的恶意软件ASM（ASCII）和PE（二进制）数据，这些数据均经过加密和随机插入了大量编码，CPC团队成功以更稳定、更准确和更快的时间完成，击败其他竞争对手。团队运用其丰富的ICT专业知识及强大AI实力，在分析数据的过程中，加入创新的AI演算和识别技术，通过使用计算器视觉深度学习，将复杂的数据转化为图像，成功设计出全新的算法，一举应对这项极端的技术挑战。评委们高度赞扬团队的高质素表现，并对团队在比赛中走出以往网络安全知识领域，尝试运用数据算法，设计创新AI网络安全检测方法的突破性决定表示赞叹。



中信国际电讯CPC 信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生表示：「此奖项标志着业界对我们专业团队在推动 AI 主导的创新技术和提供优质绩效方面的能力予以肯定；团队荣获的佳绩，彰显了中信国际电讯CPC于创新思维和算法计算的行业实力。团队以创新算法模型，利用人工智能及识别技术糅合多种算法（如AE、LGB等）、并融合深度学习和弱监督学习模式，实现高维度、多方向的资料精准分类。我们目前已广泛利用这些突破性技术，持续优化及创新企业解决方案，加强对安全日志的分析、恶意软件和恶意行为的检测。」



凭借崭新技术获奖 彰显AI赋能的创新能力

勇夺由亚洲企业商会和香港通讯业联会颁发的两个大奖，高度肯定中信国际电讯CPC在业界不断创新、创新不断的能力，致力提供优质专门解决方案，创造前所未有的价值，为各行各业展现优质的技术体验。



中信国际电讯CPC凭借颠覆性的扩增实境解决方案「DataHOUSE™ AR 千里眼」，荣获亚洲企业商会（Enterprise Asia）「国际创新奖」。该方案通过具备AR视像会议功能的AR智能眼镜，为数据中心的前线工程师提供平视显示信息，在系统维护或排除故障时看到实时远程影像，使生产力跃升高达五成。此次获奖，标志着中信国际电讯CPC的解决方案获得业界肯定，以创新和务实的方式，全力支持企业客户，包括在疫情持续期间使用AR技术倾力打造高效远程工作的策略。



另一佳绩是中信国际电讯CPC获颁通讯业联会非凡年奖CAHK STAR Awards 2021「最佳未来企业创新大奖」金奖，此奖项表彰我们把AI技术融合于认知对象辨识系统（Cognitive Object Recognition System，简称CORS）的成就。崭新的智能认知对象辨识技术彻底改变市场及游戏规则，CORS是未来智能工业应用的技术基础，把数字虚拟信息投射到现实世界，渗透不同行业及商业应用，进一步提升企业价值和客户体验。是次比赛项目，中信国际电讯CPC的专业创新团队利用人工智能、大数据分析和深度学习方法构建了一个创新的机器学习模型，向外界展示团队在计算器视觉精度方面的优势，该系统可以在95 毫秒内识别、定位和计算物体，准确率高达 99%。



中信国际电讯CPC不断追求创新，结合AI与AR功能，开拓更多商业价值。中信国际电讯CPC与香港应用科技研究院在本年十一月中旬，发布第二阶段共同研发的AR解决方案。崭新的AI与AR整合服务采用认知对象辨识系统（CORS），运用在中信国际电讯CPC的突破性算法和解决方案上，多方面提高对象映像（object mapping）的准确程度。通过AR智能眼镜，用户可以轻易辨识不同对象之间的关系，更可读取2D 和 3D 图表模型、数据分析、甚至提供实时使用指南，提升数据可视化。



ICT-MiiND为企业打造未来发展的框架

「这些奖项肯定了中信国际电讯CPC为不同行业在数字转型方面所做的努力，我们将继续支持研发并提供创新项目发展，为客户打造未来的业务。」李炳智先生续说：「创新是我们的DNA，ICT-MiiND是我们转型的关键核心，我们通过不断学习崭新的技术，积极扩展服务场景和生态系统，从ICT服务供货商蜕变成为由智能技术驱动的数字转型赋能者。我们构建的ICT-MiiND创新发展策略，她不单是融合智慧思维与智能创新的发展策略，更是协助企业成功数字化转型的『大脑』，进一步展示我们为客户打造智能与智慧服务的赋能，让我们紧贴客户一同开展数字转型的变革旅途。」



关于CCF大数据与计算智能大赛

CCF大数据与计算智能大赛（CCF Big Data & Computing Intelligence Contest，简称CCF BDCI是由中国计算器学会大数据专家于2013年提交的国际化智能、创新应用和大数据系统大型挑战赛，是全球大数据与AI 人工智能领域具有影响力的活动之一。



此大赛以前沿技术和行业应用问题为导向，旨在以大数据推动行业发展和产业升级，历年来为社会发掘和培养数据人才，推动大数据技术和产业生态发展。



关于国际创新奖

国际创新奖（IIA）是一项国际认可的奖项，旨在表彰产品、服务、解决方案以及企业文化四大类别的杰出创新，鼓励企业持续投资、推动创新。



关于通讯业联会非凡年奖

通讯业联会非凡年奖CAHK STAR Awards （S-Superior T-Teamwork A-Advance R-Recognition）是对全年在通讯业不同领域中表现卓越和创新的公司的认可。这奖项于2015年推出，表彰了ICT行业人员的努力，务求创造更多收益，为社会各层面实现远大发展。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。



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媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

市场部总监, CITIC Telecom CPC

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