踏准“元宇宙”风口，华夏文化科技做对了什么？

香港, 2021年12月9日 - (亚太商讯) - 自从Facebook正式改名为Meta,“元宇宙旋风”就以更加猛烈地速度刮了起来,资本市场上的GPU、AI、VR/AR、游戏等一些相关概念股也成了万众瞩目的“明星”。



图片来源:中信证券研报

在港上市的华夏文化科技(01566.HK)既有VR相关的技术储备同时又涉足游戏、电竞等领域,是否能借此先机在元宇宙领域大展手脚?



元宇宙是什么?



其实元宇宙这个概念并不是现在才有的,最初的源头是美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森于1992年创作的科幻小说《雪崩》及其描绘的跨越不同平台的沉浸式共享空间,物理世界和数字世界交汇。小说中描绘的元宇宙,是人们可以进入的三维数字世界,在物理世界中相隔甚远的人们可以用虚拟分身的方式在三维数字世界自由交流,且这个虚拟世界与现实世界平行。



科幻电影《黑客帝国》、《头号玩家》中所描绘的世界就和元宇宙类似。



不过,当下的硬件和软件显然还达不到构建元宇宙的要求。在向元宇宙探索和发展的过程中,互联网、物联网、AR/VR、智能可穿戴设备、3D图形渲染、AI人工智能、高性能计算、云计算等都将提供支持,上述的各行各业预计也都将持续出现产品和商业模式创新。



相应的,在上述领域已经有所耕耘的企业无疑将抢得先机,而这些企业中不乏一些知名公司。



不少人认为元宇宙最简单的应用在游戏领域。而腾讯既是游戏领域的老大,也是社交领域的龙头,未来或许将以“游戏+社交”的方式接轨元宇宙。



阿里巴巴则于近期成立了XR实验室和操作系统实验室,做基于AR、VR相关的技术研究,在元宇宙方面已经有了一些尝试。比如,达摩院曾与天猫合作,做出了一间虚拟店铺,用户只需要戴上VR眼镜,眼前就会出现虚拟货架与商品,可以足不出户逛遍天下。



百度则推出了VR社交APP“希壤”,探索元宇宙。



华夏文化科技的布局



华夏文化科技同样在元宇宙所涉及的技术和落地的场景方面有所布局,主要涉及VR、游戏等方面。



2015年,华夏文化科技集团成为中国首家于香港主板上市的动漫文化产业集团,以IP潮玩产品及运营世嘉乐园为主营业务。



核心的业务大致分为三个板块:通过轻资产授权模式,扩展全球No.1室内主题乐园-华夏世嘉都市乐园(CA SEGA JOYPOLIS)品牌;动漫衍生品贸易业务,同时在此基础上开拓IP潮玩平台业务;以动漫IP、VR(含电竞)的多媒体动漫娱乐业务。



这里值得重点关注的是该公司在VR方面的技术储备和布局。



如上述所言,“元宇宙”通常被描述为是平行于现实生活的一个虚拟的世界,而使用VR(虚拟现实)/AR(增强现实)/MR(混合现实)技术可以进入到“元宇宙”内。



在VR方面,目前华夏文化科技一手打造了VR电竞及VR O2O游戏模式,并成为了国内VR电竞业界领航员,更以世界首款VR对战射击游戏“Tower Tag”举办“华夏动漫杯VR全国电竞大赛”。



2021年7月份,该公司还与海南光鼬电子竞技有限公司签署合作备忘录,共同发展全国互联网文娱及相关产品推广,如电子竞技、VR及网络游戏开发、网络游戏币研发等业务。



华夏文化科技曾在2021年年报中表示,公司将继续通过乐园授权模式,与中国及海外不同伙伴拓展全球CA SEGA JOYPOLIS乐园业务,提升乐园的品牌知名度及培育全球更多粉丝,并投资引进线上乐园会员服务,加入线上乐园、线上VR教育及各类型VR游乐体验技术,提升乐园收入源。



公司也会继续在VR技术进行突破,投资全球无线联网VR电竞,建立全球用户数据库,更好掌握VR电竞市场的消费及喜好,与乐园、IP业务产生更佳的协同效应。



总体而言,华夏文化科技在VR领域已经有了一定的技术储备,可以应用在电竞、游戏上,这也从侧面说明了公司的技术不只是口头上的理论,而是实实在在有用武之地,且是元宇宙最有可能首先落地的应用场景——游戏。



另外,近些年,电竞行业的社会接受度相较于以往有较大幅度的提升,该公司的VR电竞或许也是行业未来发展方向之一。



乐园业务可提供现金流支撑



从目前的情况来看,要实现真正的元宇宙还比较远,各项底层支持技术还需提高、创新,这也意味着需要强大的资金实力支撑。



对于华夏文化科技而言,公司的乐园业务恰好就可以扮演“现金奶牛”的角色。



华夏文化科技的乐园业务有三类,室内主题乐园(大)、室内主题儿童乐园(小)、Kooo潮玩平台(拥有潮玩产业园)。该项业务通过轻资产加盟模式,授权地产商、购物中心等不同商业合作伙伴,让公司的CA SEGA JOYPOLIS室内乐园及线上潮玩平台与合作方进行相互引流、联合推广及营销,有效推动了主题乐园品牌加速在全国和海外扩张。



这种轻资产加盟方式,公司可从合作方获得授权费、设备销售费及版权费,从而实现了低成本的投入,高利润的回报,而且经营稳定且具有可持续性。



以大型乐园为例,公司每个大型乐园授权的收入达约1.2-1.5亿港元,净利润达5000万港元,保守计算回收期约36个月,利润十分可观。



结语



现在诸多研究机构和投资者都认为元宇宙是一个超级风口,谁能及时抓住谁就有望在未来一飞冲天。而华夏文化科技相较于大多数公司来说是具有一些优势的,如能抓住元宇宙带来的发展良机,就可以进一步提升公司价值,从而为业绩增长添砖加瓦。



关键词:元宇宙,VR,电竞,乐园业务,《雪崩》





