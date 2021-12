Wednesday, 8 December 2021, 15:07 HKT/SGT Share: 微博正式登陆港交所主板 迎来新一轮发展契机

香港, 2021年12月8日 - (亚太商讯) - 2021年,中概股回归潮继续。12月8日,微博(9898.HK)正式登陆港交所,完成二次上市。此次上市,微博共发行1100万股股份,按最终发售价272.8港元计算,募集资金总额为15亿港元。



如今,中国有近10亿的网民通过各种形式的互联网社交平台交流及分享生活。社交媒体平台内容呈现形式日益多样化,社交电商盛行,KOL影响力不断扩大,平台用户也朝着年轻化方向发展。在中国的所有主流社交媒体平台中,微博以其多元化的内容产品、最全面的内容主题和内容创作者,稳居中国社交媒体第一梯队。



可持续内容供应 兼具备公共属性



可持续的内容供应对于社交媒体平台的持续成功尤为重要。2021年2月,据灼识咨询计算,微博覆盖包括政府、媒体、名人、明星、体育(篮球、足球和电子竞技)和快消品品牌等多种类别在内的所有内容创作者类型,在中国领先社交平台中的覆盖率最高。



分析业内领先社交平台,部分专注于特定内容呈现形式,如视频和直播,而其他则提供全面内容呈现形式以满足用户的多样化需求。在此趋势下,微博多样化的内容呈现形式及更加活跃的内容创作生态系统,能够满足不同背景及兴趣的用户不断变化的需求,从而触达更多受众群体,获得广泛广告主的支持,持续巩固其行业领先地位。



值得一提的是,微博也是所有社交媒体中少有的具备公众媒体属性以及公共服务能力的媒体,可令每一名用户公开讨论感兴趣事件及就社会问题及热点话题展开讨论。微博平台内有数十万政务和媒体微博活跃,形成强大的媒体矩阵,服务着亿万网民。媒体使用微博作为其头条新闻的信息来源和传播渠道。政府机构将微博作为重要的官方沟通渠道,及时传播信息和衡量民意,以改善公共服务。



可以看出,微博的品牌知名度和忠诚用户群,已对后进入市场者形成较高的进入壁垒,也将助力微博变现业务,推动公司业绩长期增长。



创新性产品研发 全方位数字广告推陈出新



强大的产品创新能力也是支持微博长期发展的关键因素之一。微博拥有一支专业的产品开发团队,致力于技术、数据和产品开发职能,全面参与所有关键运营领域,深入了解用户的需求。基于其专有的机器学习及云计算技术,微博以满足用户的定制内容消费需求为目的,开发创新性新产品和服务,创造了更好的用户体验。



随着短视频的兴起,为抓住视频的增长趋势并契合用户不断变化的视频消费偏好,微博通过改进和推出新产品和功能以及扩大头部内容创作者的视频内容生成规模,不断提高平台上所提供视频内容的质量、多元化和相关性,通过平台流量支持头部内容创作者转向视频创作,推动视频内容在信息流和视频社区的有效传播,促进视频内容消费。



在数字广告市场上,微博不断推出首创的新型创新广告及营销解决方案;在视频广告方面,微博不断丰富和优化不同视频消费场景下的视频广告产品,以提供更好的广告形式和转化效果。通过产品上的持续创新,微博有望把握住社交媒体广告市场的增长机遇,持续增强其变现能力。



现在,微博早已不只是一个内容传播的社交媒体平台,还在促进公众转化、帮助人们找到实时可靠的信息方面发挥着不可或缺的作用。未来,微博将坚持其使命,「使人们发现更广阔的世界,让世界听到你的心声」,积极承担社会责任,发挥其社会价值。







