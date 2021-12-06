Monday, 6 December 2021, 13:12 HKT/SGT Share: Element.Black 与SHOUT Gallery 推出香港首个著名荷李活电影《E.T. 外星人》海报艺术家John Alvin、动画艺术家Andrea Alvin及德国艺术家Mikail Akar艺术作品 ELT NFT展览

香港, 2021年12月6日 - (亚太商讯) - 今年，围绕着元宇宙的NFT（Non-fungible token，非同质化代币）热潮席卷全球，成为了数码艺术界、金融界与科技界共同关注的重点。



为推广艺术文化、艺术行业的可持续发展及数码艺术界、金融界与科技界的共融发展，元宇宙基础设施开发公司Element.Black（ELT）与SHOUT Art Hub （SHOUT）& Gallery于2021年12月4日（星期六）铜锣湾希慎广场举办了ELT NFT艺术展览，并推出区块链游戏 Pixel Infinity。



NFT是一种虚拟资产，透过加密形式把特定资讯放到区块链，以代表物件的拥有权，并透过网上交易平台进行买卖。由于每个NFT都拥有一串独一无二的编号，而且区块链的纪录无法删改，交易纪录公开透明，有效保障艺术作品的拥有权。



SHOUT Art Hub & Gallery 是首个结合AR 代码技术，将实物艺术品的真实性与防篡改区块链技术联系的画廊。ELT NFT 艺术展览展出由著名荷李活电影《E.T. 外星人》海报艺术家John Alvin、动画艺术家Andrea Alvin及德国艺术家Mikail Akar等艺术家创作的24件艺术作品，当中艺术作品配有独一无二的NFT。



Element Black 是一家元宇宙基础设施开发公司，专注于通过 Gamefi 游戏和 NFT 商品制造为元宇宙提供设计素材和道具市场。是次参与ELT NFT 艺术展览的艺术家作品，均来自全球顶尖及充满创意灵感的艺术工作者。John Alvin曾参与过 200 多部电影宣传片的海报制作，作品包括《E.T. 外星人》、《狮子王》、《星球大战》、《阿拉丁》及《侏罗纪公园》等系列海报，John Alvin与 Andrea Alvin 是夫妻关系。Mikail Akar 2012 年出生于德国，是塑料艺术领域的艺术家，其艺术作品平均价格为 1 万至 1.5 万欧元。加入NFT新元素下，他们的艺术作品更显现ELT NFT跨地域、年龄及界别的共融发展精神，并提升投资及收藏价值。



推出区块链游戏 Pixel Infinity



此外，ELT更推出区块链游戏Pixel Infinity。艺术创作游戏Pixel Infinity是由一块400*400个格子的像素画布组成，玩家可以在格子上涂抹颜色并将其拼成任意图案，创造出令人惊叹的艺术作品。Pixel Infinity利用ELT 代币奖励所有用户，以提供即玩即赚（play-to-earn）的体验。Element.Black将每8个小时对画布进行一次快照并制成NFT进行发售，售出所得将按快照时用户占有格子的比例进行分配。



围绕着元宇宙的NFT发展前景值得期待，彭博行业研究指出，元宇宙市场的规模到2024年可达到7,833亿美元，而2020年为4,787亿美元，年复合增长率达13.1%。





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