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Bitcoin Latinum在迈阿密巴塞尔艺术展举办历史性的元宇宙派对

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年12月4日 - (亚太商讯)  - Bitcoin Latinum (LTNM) 是下一代有保险的资产支持加密货币，于 12 月 1 日星期三在巴塞尔艺术展期间在迈阿密的琼斯先生与 TapStats 公司合作举办了一场大规模售罄的派对。 Migos 的说唱巨星 Quavo 与格莱美提名的说唱歌手 Tory Lanez 一起表演。


这次独一无二、名人云集的盛会由Don Basile博士（Bitcoin Latinum创始人）和Sensei Paul Misir（TapStats）主持。多位重要人士出席，包括：MMA超级明星Jorge Masvidal、Paige VanZant、Anthony Pettis、16次世界扑克锦标赛冠军Phil Hellmuth、华尔街领袖、加密货币巨头、多名顶级加密货币创始人以及40多个Instagram模特。

Bitcoin Latinum的本次活动点燃了巴塞尔艺术展现场。如日中天的加密货币Bitcoin Latinum（LTNM）正在庆祝推出历史性的基于比特币的NFT市场。

Unico与Bitcoin Latinum合作，推出一个UnicoNFT的NFT市场。该市场有成千上万的数字艺术品，可以完全用比特币（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）来购买和出售。这是世界上第一个能够选择使用以太坊类型货币以外的加密货币购买、出售和交易NFT的平台。利用正在申请专利的技术，Unico提供了使用比特币和Bitcoin Latinum购买NFT的方法。

Bitcoin Latinum目前在HitBTC、DigiFinex、Hotbit、AAX、LBank、XT.com和FMFW（以前的bitcoin.com）交易所公开交易，股票代码为LTNM。Bitcoin Latinum的主要开发者Monsoon Blockchain Corporation已经宣布了Bitcoin Latinum在10个顶级公共交易所正式上市的计划。除了DigiFinex、HitBTC、Hotbit、AAX、LBank、XT.com和FMFW交易所以外，2021年底前，还会在Changelly（日交易量27.1亿美元）、Changelly Pro和Bitmart（日交易量16亿美元）等交易所上市。Bitcoin Latinum（LTNM）目前已经可以在CoinBase、Coin Market Cap和Coin Gecko查询。

Monsoon Blockchain Corporation是一家位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的创新区块链公司，被Bitcoin Latinum选为其基础合作伙伴。Monsoon Blockchain Corporation最近在世界加密货币之都迈阿密开始运营。

Monsoon团队专注于区块链生态系统的创新云解决方案，利用最新的区块链技术开发强大的商业解决方案，使金融服务、电信、媒体和娱乐等多个行业的资产成功数字化并上市。

关于Bitcoin Latinum的更多信息，请访问 https://bitcoinlatinum.com

Media contact
Brand: Bitcoin Latinum
Contact: Kai Okada, Director of Communications
E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com
Website: https://bitcoinlatinum.com/
Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA
Telephone: +1 800-528-0985
SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation


话题 Press release summary

部门 Crypto, Exchange, Blockchain, Technology
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