汉思能源拟增持城巴及新巴之控股公司股权至15.56%

香港, 2021年12月3日 - (亚太商讯) - 能源行业主要营运商汉思能源有限公司(「汉思能源」或「公司」)及其附属公司(统称「本集团」)(香港股份代号:554.HK)今天宣布,将以总代价3.5亿港元增持目前全资拥有城巴有限公司(「城巴」)及新世界第一巴士服务有限公司(「新巴」)的Bravo Transport Holdings Limited(「BTHL」)股份,占BTHL全部已发行股本的7%,交易完成后,本集团将拥有BTHL约15.56%股权。



根据买卖协议,本集团全资附属公司Glorify Group Limited(「Glorify」)已同意有条件收购,而Templewater Bravo Holdings Limited(「TWB Holdings」)及Ascendal Bravo Limited(「ABL」)亦已同意有条件出售合共700股BTHL股份,合共占BTHL全部已发行股本的7%,总代价为3.5亿港元。收购完成后,BTHL将分别由TWB Holdings、Glorify及ABL拥有约83.90%、约15.56%及约0.54%股权。而BTHL的主要附属公司包括汇达交通服务有限公司(「汇达交通」),主要在香港从事提供公共巴士及旅游相关服务,并透过其直接或间接拥有100%股权之附属公司城巴及新巴各自获授的公共巴士专营权,在香港经营巴士服务。



汉思能源行政总裁杨冬先生欣然表示﹕「这次收购有助提高我们在香港公共交通领域的发展,在集团强大的能源产业链营运的丰富经验,未来我们将致力探索及推进新能源交通业务的发展,以符合集团之新能源产业链开发的整体战略方向。我们相信集团凭借过往在区内贸易、采购及储运传统石化燃料相关产品的丰富经验,可向汇达交通提供战略支持,以发展新能源燃料相关的储运业务,长远为集团开拓新的利润增长点。」



杨先生续道﹕「为配合港府制定的《香港气候行动蓝图2050》实现「碳中和」目标及积极拓展绿色交通运输发展的庞大需求,本集团一直致力与氢能行业各关键环节的核心供货商以至国际知名汽车企业紧密合作,共同在香港推广采用氢能源作为交通运输燃料。我们相信是次收购事项为建设香港氢能产业链过程的关键一环,并会为本集团业务长远发展带来协同的裨益,并为各持份者创造价值。」



关于汉思能源有限公司(股份代号:554.HK)

汉思能源有限公司为能源行业之主要营运商,于华南地区提供石油及液体化学产品之综合码头港口、贮存罐及仓储物流服务,并于其自有港口及贮存罐区提供增值服务、买卖油品及石化产品及经营加油站。





