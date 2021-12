Friday, 3 December 2021, 09:59 HKT/SGT Share: 万达布局商管上市 轻资产模式引关注

香港, 2021年12月3日 - (亚太商讯) - 资产轻型化是房地产行业进入“存量时代”后的一大发展趋势,物业分拆上市也一直是港股一大热门板块。而今,不少龙头品牌布局了其商业管理业务,将目光聚焦在少投入、高收益的轻资产管理和运营模式上。



商业管理业务是以商业物业为依托提供运营管理服务的一种轻型化发展方式,可以拓展传统住宅领域之外的优质资产价值。相较于传统住宅物管,商管的盈利能力更加突出,主要有两个重要原因;一、商业物业平均物业管理费普遍高于住宅物业,且在市场较好的时候运营管理方具备更强的议价能力;二是商管毛利率水平更高,对物管公司整体盈利能力起到拉升作用。



万达集团作为国内知名品牌,在商场经营上日趋成熟,享有较高美誉度。自2002年起,万达便开始布局商管赛道,并持续深入推进,迅速发展成为行业龙头,近两年更全面转型轻资产战略,取得了显著成效。10月21日,珠海万达商业管理集团股份有限公司(下称珠海万达商管)在港交所提交招股书。据招股书,珠海万达商管主营业务包括商业管理服务、物业管理服务及增值服务,主要采取委托管理模式和租赁运营模式管理万达广场。



万达集团董事长王健林于2015年首次提出了万达商管的“轻资产”模式,并为实现轻资产营收结构,对商管前身万达商业进行一系列的探索。2018年,万达商业正式更名为万达商管,并引入了腾讯、苏宁、京东、融创等四家知名战投,共注资人民币340亿元。2019年,万达商管宣布将于2021年全面实施轻资产战略。



2021年3月份,轻资产商管公司珠海万达商管成立,资产轻型化战略全面实施,即万达不投入资金,只负责选址、设计、建造、招商和管理,配套使用万达的品牌和商业信息化管理“慧云”系统,并由专人负责新建项目的投资工作,所产生的租金收益万达与投资方按一定比例分成,这便是万达商管的新型运营模式。



据招股书显示,截至2021年6月30日,珠海万达商管共管理380个商业广场,在管建筑面积达5420万平方米,在管万达广场1年总客流量46.07亿人次。公司提供的商业运营服务主要包括商业管理、物业管理及其他增值服务等。目前公司还有162个储备项目,其中包括133个独立第三方项目。



截至2020年12月31日,根据招股书资料,在众多商业运营服务提供商中,按在管建筑面积计算,珠海万达商管在全球以及中国皆排名第一;在管建筑面积在中国超过第二名至第十名的总和;按储备项目建筑面积计算,在中国排名第一;按管理的独立第三方商业广场数量计算,在中国排名第一。于2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月,珠海万达商管分别实现收入约人民币110.24亿元、134.37亿元、171.96亿元、74.53亿元及106.36亿元,相应增速达21.9%、28.0%、42.7%,增速持续扩大。今年上半年经调整后净利润约人民币20.65亿元,较去年同期的8.22亿元同比增长151.2%,盈利能力增长强劲。



商管赛道未来存在较大的增量空间,据行业顾问弗若斯特沙利文提供的预测数据,2025年,整个商业运营服务市场总收入预计将达到人民币1.26万亿元,预计2020年至2025年的复合年增长率为8.5%。商业运营服务收入及租金收入的复合年增长率预计分别为11.1%及7.5%。珠海万达商管作为行业第一梯队成员,凭借其优质项目和品牌沉淀,已占据了先发优势,未来有望酝酿出更高的价值曲线。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network