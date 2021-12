Wednesday, 1 December 2021, 17:06 HKT/SGT Share: 前三季度归母净利润同比增长近40% 凯莱英即将赴港上市

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 近日,业内领先的技术驱动型CDMO公司——凯莱英医药集团(天津)股份有限公司通过港交所上市聆讯,预计将于近期在港交所上市,高盛与中信里昂证券为其联席保荐人。



据悉,凯莱英成立于1998年,是一家全球领先的CDMO公司,提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,凯莱英为全球第五大原料药CDMO,拥有1.5%的市场份额,且为总部位于中国的最大型商业化阶段化学药物CDMO,拥有22.0%的市场份额。



坐拥两大核心技术 与全球顶尖药企展开业务合作



凯莱英致力于解决小分子药物开发及生产中的各类复杂技术难题,为客户带来工艺和成本效益。目前,凯莱英的两项核心技术——连续生产技术及生物合成技术跻身小分子药物生产,已经进入最先进技术解决方案之列。



截至最后可行日期,凯莱英拥有91项连续生产技术与生物合成技术自研专利,并于2020年将该等专利运用至逾30%的临床二期或更后期临床阶段项目中。同时,凯莱英于中国拥有140项已发布发明专利及65项已发布实用新型专利,于其他地区区(包括美国、欧盟、日本、韩国及印度)拥有22项已发布专利。



按2020年的销售额计,凯莱英曾与全球20家最大药企中的15家合作,其中八家连续十多年与公司开展业务,客户包括不同国家和地区的生物技术公司,不断提升其在小分子CDMO市场的市场领先地位。



自2016年以来,凯莱英已为885个药物开发及生产项目提供服务,服务覆盖从临床前、临床过程开发到商业化生产及药物生命周期管理的各个阶段,凸显巨大的竞争优势。



业绩保持稳健增长 客户群优质、稳定



财务方面,招股书数据显示,2018年、2019年、2020年,凯莱英的营收分别为18.23亿元、24.46亿元、31.37亿元;同期利润分别为4.06亿元、5.52亿元、7.2亿元。2021年前三季度,凯莱英营收29.23亿元,同比增长40.34%;归母净利润为6.95亿元,同比增长37.26%。财务数据十分靓丽,整体业绩有望持续提速。



此外,凯莱英已建立符合全球最高行业标准的一流研发、生产、质量控制及项目管理的运营体系。强大的执行能力及高效的运营系统让其培养了众多优质、稳定的客户群。同时,凭借在服务跨国制药公司中积累的丰富经验,凯莱英亦成功与众多领先生物技术公司及各类中小型制药公司合作,如Mirati Therapeutics、Mersana Therapeutics、再鼎医药、贝达药业、和黄医药、信达生物制药及加科思药业等,进而推动公司的收入稳步提升。



中长期来看,随着人口老龄化的增强、人民消费能力的提高及创新药物不断推出,全球医药市场规模仍将稳步增长,根据弗若斯特沙利文报告,到2025年全球医药市场总收入预计将达到17,114亿美元,即自2020年开始复合年增长率为5.7%。



作为知名的小分子CDMO,凯莱英凭借其良好声誉、先进研发平台、强大生产能力、优质客户服务体系等竞争优势,可充分把握该市场高速增长的机遇,进而推动其业绩的长期可持续增长,其上市后的表现值得期待。





