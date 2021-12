Wednesday, 1 December 2021, 16:28 HKT/SGT Share: 扎根实时配送黄金赛道 顺丰同城香港招股进行中

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 新兴业态及服务场景边界扩展,正在使更加个性化、多样化的实时配送服务需求迅猛增加。近日,第三方实时配送服务头部平台——杭州顺丰同城实业股份有限公司(9699.HK)于11月30日至12月07日公开招股,美银、中金联席保荐。



是次招股,顺丰同城拟发行约1.31亿股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价介乎16.42港元至17.96港元。每手200股。根据捷利交易宝数据,截至12月01日下午13时41分,顺丰同城孖展资金总计达1.7178亿港元,投资者认购积极,孖展情况良好。



市场份额逐级攀升 一路发展迅猛开启加速模式

在潜力巨大的实时配送赛道,顺丰同城的成长有目共睹。2019年起,顺丰同城实现独立化、公司化运作,在短短2年多时间里便把握住新消费趋势带来的增长机会,呈现出极强的爆发力,一跃成为国内领先的独立第三方实时配送服务商,稳居行业第一的位置。



凭借强大的网络效应及规模经济,艾瑞咨询报告,于2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月内,顺丰同城的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%。随着其市占率的迅速增长以及配送场景和商家的拓展,顺丰同城无疑会成为实时配送赛道上无法忽视的新势力。



从经营数据来看,顺丰同城表现极为出色。收入从2018年的人民币993.3百万元增加至2019年的人民币2,107.0百万元,并进一步增至2020年的人民币4,843.4百万元。并从截至2020年5月31日止五个月的人民币1,429.5百万元增加至截至2021年5月31日止五个月的人民币3,045.6百万元。



从订单量来看,顺丰同城的订单总数由2018年的79.8百万笔增至2019年的211.1百万笔,并进一步增至2020年的760.9百万笔,复合年增长率为208.7%。由截至2020年5月31日止五个月的204.5百万笔增加151.2%至截至2021年5月31日止五个月的513.7百万笔,由此数据可显示顺丰同城极具发展潜力。



从成立到独立再到上市,顺丰同城于独立第三方实时配送服务供货商中率先建立卓越声誉及品牌认知度,并凭借其可扩展的配送网络及卓然的行业洞察力,将实时配送服务引入各个配送场景,形成坚实的行业壁垒。



打响品牌推广战 以影响力开启拓宽之路

顺丰同城不仅肩负着顺丰控股集团面向未来新业务场景的任务以及用户和商户对快的要求,更肩负着消费者对公司的期待。因此,无论是开拓市场还是巩固护城河,品牌影响力都至关重要。为加强客户认知及品牌声誉,顺丰同城在品牌升级方面下足了功夫。



作为中国同城物流行业最知名品牌之一,顺丰同城通过以在线品牌推广及线下广告来吸引目标客户,提高配送服务质量及能力来留住客户,以及量身定制迎合不同客户需要的配送服务,从而提升订单密度,并通过持续的价值创造和优质服务来进一步提高公司的品牌知名度。另外,顺丰同城为消费者提供全天候的本地实时履约方案,以值得信赖的服务成为广受认可的品牌。



与此同时,顺丰同城也开启了拓宽业务范围、扩大客户规模之路,以全场景业务模式,对各类产品和服务实行配送全场景覆盖。截至2021年5月31日,顺丰同城与超过2,000个商家品牌进行战略合作,累计服务了约532,500名注册商家,并为约126.1百万注册消费者提供优质高效的实时配送本地生活服务。



在高举高打的品牌战略初见成效后,顺丰同城将继续布局实时配送服务赛道,不断探索及拓展新兴配送服务场景,并透过技术创新继续提高运营效率及优化解决方案。未来,顺丰同城有望借助香港资本市场的力量,拥有更强劲的业绩内生增长动力和更具想象力的发展空间。





