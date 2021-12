Wednesday, 1 December 2021, 16:08 HKT/SGT Share: 业务模式独到 优质赛道新股顺丰同城正在招股

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 近年来,本地消费市场的迅猛发展带动实时配送市场快速增长,顺丰同城(9699.HK)作为这一细分行业中的重要一员,已于昨日启动招股,市场最为关注的是其究竟有何不同。



身处黄金赛道 背靠强大后盾



顺丰同城原先为顺丰集团旗下的一个事业部,于2019年开始独立化、公司化运作,至今已成长为中国最大的第三方实时配送服务平台。短短两年时间,顺丰同城的成功不仅受内在因素推动,还要着眼于外部环境。



新消费时代下的中国实时配送服务行业增速惊人。根据艾瑞咨询报告,实时配送服务行业的年订单量从2016年的46亿单增至2020年的210亿单,复合年增长率高达46.0%,并预计于2025年进一步增长至795亿单,2020年至2025年复合年增长率为30.5%。特别是在服务场景不断突破边界、消费模式持续创新的行业趋势下,实时配送服务行业的增长潜力非常巨大。



而身处这一黄金赛道的顺丰同城确实抓住了发展机遇,招股书显示,顺丰同城于2018年、2019年及2020年的收入分别约为9.93亿元、21.07亿元及48.43亿元;订单总数分别约为0.80亿笔、2.11亿笔及7.61亿笔,复合年增长率高达208.7%,远超第三方实时配送服务行业53.2%的平均增速;2021年第一季度的市场份额(按订单量计)亦由2020年的10.4%增长至11.1%,整体势头强劲。



考虑到「顺丰」是中国物流行业最知名的品牌之一,背靠顺丰控股集团的顺丰同城在获得充足的资源支撑的同时,能够与集团产生强大协同,以根据用户特定场景需求定制非标准化产品,此前就成功通过「顺丰同城+中铁顺丰」的模式为某基因科技企业运送血样。未来,这种成功的模式可以复制到诸如「顺丰同城+顺丰航空」、「顺丰同城+顺丰供应链」等场景上,使顺丰同城能够进一步挖掘产业链新趋势下的新价值,未来充满想象空间。



全场景模式构筑优势 强科技属性打开格局



面对良好的外部环境,企业唯有强化核心竞争力才能够紧握住难得的市场机遇,顺丰同城的全场景业务模式正是其构建强大竞争优势的关键一环。在这一模式下,顺丰同城能将服务覆盖至餐饮外卖这样的成熟场景,并覆盖同城零售、近场电商及近场服务等增量场景。招股书显示,顺丰同城于2018年至2020年这三年之间在三大增量场景下的订单量复合年增长率分别达到424.1%、105.7%及152.5%。



新消费的快速发展不断推动着传统服务场景的外拓及延伸,全场景业务模式恰恰顺应了行业发展的新要求,满足了用户及时、个性化、点对点的同城实时配送需求,跟上了新消费时代快速向前的步伐,成长潜质值得肯定。



为充分发挥业务模式的优越性,针对复杂订单结构优化多元化运力池下的订单推荐及调度,顺丰同城在CLS中应用大数据及AI技术,实现了业务预测及规划、订单融合推荐及调度与实时运营监控三大系统核心功能,将科技硬实力转化为可有效提升的运营效率并减轻配送成本,将科技创新能力打造为公司的长期健康运营的保护伞。



得益于顺丰同城独到业务模式、规模效应扩大及科技实力所带来的明显优势,其毛损率由2018年的23.3%快速收窄至2020年的3.9%,至今年前五个月时仅有0.9%;净亏损率由2018年的2018年33.1%降低至2020年的15.6%,并于今年前五个月进一步降至11.6%,良好的势头印证了商业模式的可行性及有效性,未来扭亏为盈可期。







