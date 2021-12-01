Wednesday, 1 December 2021, 12:26 HKT/SGT Share: 宝尊电商2021Q3财报：奢品及全渠道持续突破 并购整合效应初显

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 北京时间11月30日，宝尊电商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公布了截至2021年9月30日的第三季度财报。财报显示，宝尊2021年第三季度GMV达161亿元人民币，总净营收为19亿元人民币。



宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬先生表示：“尽管本季度行业出现一些短期阻力，导致宏观经济承压和消费数据偏弱，但我们持续看到奢侈品、高端品类和一些运动细分赛道的结构性增长机遇，以及品牌合作伙伴部署全渠道的强劲需求。同时，在技术、基础设施以及能力补强方面的投资，增强了我们的行业竞争力，使我们的业务更有韧性、更为平衡。展望未来，行业在变革中将呈现新的机会，我们也将秉承‘科技成就商业未来’的愿景持续创新，适应新环境、把握新机遇。我们为团队的韧性感到自豪，也将持续投入，打造可持续的、高质量增长的宝尊新生态。



结构性消费升级新机遇 奢品及细分垂直领域持续迸发

尽管宏观消费疲软，但Z世代消费能力及消费心智的成熟，带来了巨大的结构性消费升级机会。宝尊自2019年下半年深耕奢侈品及高端赛道，持续保持高速发展态势。今年以来，奢侈品品牌不断加速电商化，并推动全渠道布局策略。本季度，宝尊与7家奢侈品品牌建立合作关系，预见未来几个季度将实现奢侈品及高端品GMV再翻倍。此外，宝尊在本季度又开设了全新的奢侈品总仓，以更高端定制化的解决方案服务奢侈品品牌客户。



此前受“新疆棉事件”影响的运动服饰呈现了温和回暖趋势，而诸多国际运动品牌加码其在中国的战略布局，甚至加速树立其本土化及“中国化”品牌形象。从长期看来，得益于“十四五”全民健身计划的推进，宝尊认为运动服饰将迎来健康发展。特别是一些垂直的细分类目，比如户外、探险等势头喜人，宝尊相信这也将成为新的增长机遇。



全渠道战略持续深入 商业化潜力阶段性突破

本季度以京东、小程序、抖音为首的非天猫渠道表现亮眼，新增非天猫渠道店铺达54家。据统计，三季度京东渠道产生的GMV接近去年同期的3倍，GMV占比升至约10%,同时新增非天猫渠道店铺中超过1/3来自于京东。此外，腾讯小程序端也在私域领域、O2O取得良好进展。据悉，其小程序生态的经常性运营及营销占收比持续提升。



新兴渠道中，抖音业务也取得较大突破，目前宝尊已帮助20余家品牌合作伙伴开设抖音小店。凭借其独到的品牌见解、敏锐的市场洞察及深度的产品认知，宝尊携手品牌走在探索新渠道的前沿，在部分试点项目中取得良好成绩。据统计，今年前九个月宝尊协助品牌在抖音渠道取得超过1亿元GMV，而10月份当月GMV更是突破7000万元，势头喜人。宝尊透露，在一些抖音全链路的综合服务案例中，其提点比例可达20%以上，商业化潜力可见一斑。



并购整合补足能力 带来初期财务贡献

宝尊在并购整合方面取得扎实成效。一方面，并购项目实现了财务贡献的有机补充，在宏观经济不确定的大环境下，仍取得可持续的增长；另一方面，项目整合仍处在初期阶段，协同效应还没有完全释放。今年以来，宝尊开展多项并购整合项目，以期通过能力互补增强竞争优势，扩张规模效应及增强商业韧性，保持长期的可持续健康发展。



值得一提的是，三季度，宝尊的物流子公司宝通收到来自菜鸟网络的股权投资，宝尊相信本次资本合作将助力其进一步实现成本优化，带来更多的业务协同机会。



宝尊电商CFO Arthur Yu先生表示：“我们在技术、基础设施以及能力补强方面的投资，增强了我们的行业竞争力，使我们的业务变得更加有韧性、更为平衡。展望未来，我们期待整合完成后更大的协同效应及更加高效的业务模式。尽管短期业绩及行业受到外部消极影响，但我们对于商业模式和投资策略怀有信心，也将继续朝着致力于成为全球知名的品牌电子商务合作伙伴的使命继续努力。”



持续升级基础设施 科技赋能保驾护航

“科技成就商业未来”，一直以来，宝尊秉承这一愿景，不断推动技术与运营的创新结合，持续推进集约化、系统化、平台化的运营管理中台模式。其智能运营服务平台ROSS本季度完善了更多支撑全渠道运营的功能，并推出分级授权的品牌经销商管理构架。



为应对新形势下的电商客服需求，宝尊推出自主研发的智能客服管理系统（S-ANY），智能化、可视化、实时性地统筹管理客服人员、优化工作流程及员工培训等。S-ANY在电商行业中具有相当的前瞻性，宝尊在南通和合肥的区域运营中心推广S-ANY智能应用，实现了品质提升、效率提升和成本降低的多维结合。



本季度，数据安全和用户个人隐私是电商赛道参与者们都要面对的一道新课题。面对行业新政，宝尊第一时间做出反馈，升级其个人身份信息保护系统，对订单管理系统、仓库管理系统和CRM等进行改造，以确保在合法合规的同时订单的顺畅执行。宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬先生总结道：“外部的变化带来了各种新的机遇。我们多年的沉淀和累积，让我们成为品牌合作伙伴的可靠依托。通过专注于我们坚实的业务基础，巩固前沿科技和创新所带来的竞争优势，我们相信，宝尊有实力持续拥抱变化，适应环境并抓住机遇。”





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