博奇环保收购海西景泽环保科技100%股权



香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 中国博奇环保（控股）有限公司（「博奇环保」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2377.HK）欣然宣布，集团的间接全资附属公司北京博奇电力科技有限公司（「北京博奇电力」）与海南吉乃尔投资合伙企业（有限合伙）及刘昂（统称「卖方」）订立股份转让协议，同意收购海西景泽环保科技有限公司（「海西景泽」）之全部已发行股本，总代价为人民币2.3亿元。



海西景泽主要从事固体有害危险废弃物（「危固废」）管理业务，尤其是危固废的收集、稳定及处置。海西景泽拥有完善的危固废生产制度和流程，规划建设规模处置危固废9万吨/年，综合利用和处置废光伏板20万吨/年，规划面积达500亩，规划建设库容填埋总库容约270万立方米，可供服务30年之用。截至2020年12月31日止年度，海西景泽之除税后净利润为人民币约5,098万元。



收购事项须待股份转让协议所载之先决条件达成后方可作实。根据股份转让协议，卖方需保证海西景泽于截至2021年、2022年及2023年12月31日止各财政年度的税后净利润及现金流量净额分别不少于人民币4,500万元。股份转让协议完成后，海西景泽将成为集团的间接全资附属公司。



一直以来，博奇环保致力推动业绩增长，矢志为中国乃至世界的环境保护和生态文明建设作出贡献。截至2021年6月30日止六个月，集团收入及纯利实现可观增长；收入和纯利较去年同期分别大幅增加40.9%和53.8%，至人民币约9.3亿元及人民币约1.6亿元。此外，集团财务状况稳健，期末现金及现金等价物为人民币约3.8亿元，充足的营运资金有利集团进一步强化现有业务并扩展其于环境保护行业的业务网络。



随着国内工业发展步伐加快，加上中央政府加强环境保护监管，危固废的产量逐年增加。即使近年国内危固废处理行业亦提速拓展，但市场普遍认为国内的危固废处置能力短期内无法满足危废处置日益增长之需求，行业持续供不应求，导致缺口不断加大。另外，《关于「十四五」大宗固体废弃物综合利用的指导意见》、《「十四五」循环经济发展规划》和《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》等多项重点政策反映中央政府全面推进危固废处理业务大规模开发和高质量发展的决心，为行业创造庞大商机。



博奇环保管理层认为收购事项符合集团之整体业务方向，透过抓紧国家绿色环保政策的东风，有助提升业务多元化发展。海西景泽位于西北地区的项目对集团而言极具战略资源意义，该项目可与集团唐山燕东水泥窑协同焚烧处置项目形成协同效益，完善集团后续危固废业务板块整体布局。与此同时，海西景泽年处置20万吨光伏板综合利用项目之环境影响评估已获批，光伏板综合利用项目已列入青海省海西州「十四五规划」的重点项目，光伏板综合利用符合产业发展趋势和定位，未来可以作为重点项目开发建设。在众多利好因素的推动下，集团认为收购海西景泽让其在危固废处理业务版块进一步扩展，符合集团战略转型及业务发展之需要。



展望未来，为促进「碳达峰、碳中和」背景下的战略转型和业务升级，集团锐意拓展新业务领域，在巩固现有业务基础上，重点布局危固废处理业务，把握行业广阔前景，并逐步朝着「气、固、废水及节能」四位一体的新发展格局迈进，实现可持续发展，为股东缔造长远而稳定的回报。



关于中国博奇环保（控股）有限公司

中国博奇环保（控股）有限公司是中国领先的绿色生态治理企业，主营业务包括烟气治理、水处理、危固废处理处置及节能环保服务等。集团为中国名列前茅的独立烟气脱硫EPC服务及烟气脱硫EPC服务供货商，矢志成为国际一流的环境产业集团综合环保解决方案服务商。博奇环保是中国烟气处理行业的首批独立参与者，其服务现涵盖烟气治理行业的全产业链，包括项目设计、设备采购、设施建设、烟气处理设施的运行维护及特许经营业务。集团的项目地理覆盖范围遍及中国，同时业务已拓展至欧洲、南亚、拉丁美洲、非洲及东南亚。



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